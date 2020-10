Catalunya ha perdut 16.763 microempreses per la crisi del coronavirus

El comerç català va registrar 4.800 empreses menys a l'agost respecte al mateix mes del 2019, per la crisi del coronavirus, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, que també destaca que el nombre de microempreses amb entre 1 i 5 treballadors és de 16.763 menys que fa un any. És la translació freda de l'efecte que la pandèmia està tenint en un dels àmbits d'activitat econòmica més rellevants i que està reclamant mesures urgents de suport a l'administració per superar la situació.



La idea que a menor grandària més risc de desaparèixer es compleix, segons la Cambra, en el fet que les grans empreses de més de 250 treballadors s'han reduït entorn del 2,1% en un any. En la resta de trams, aquesta pèrdua ha estat homogènia de l'entorn del 5%, però en el cas de les microempreses la reducció ha estat del 8,8%. Les ajudes publiques han emmascarat l'impacte real de la crisi.

La Cambra destaca que a l'agost les baixes d'empreses van superar a les altes a Catalunya i el nombre de companyies s'han reduït lleugerament, principalment per l'aparició de rebrots. Catalunya és la cinquena comunitat amb més reducció del nombre d'empreses fins a agost després de Balears, Andalusia, Canàries i la Comunitat Valenciana, totes elles amb un fort pes del sector turístic.

Durant l'últim any, Catalunya va perdre 1.416 empreses d'entre 6 i 10 treballadors; 883, d'entre 11 i 25 empleats; 497 empreses que comptaven amb entre 26 i 50 treballadors; 226, que tenien entre 51 i 100 empleats; 134, amb entre 101 i 250; i 24 de més de 250 treballadors. Els serveis de menjar i les begudes van comptabilitzar 2.012 empreses menys que a l'agost de l'any passat, als quals caldria sumar altres 580 dels serveis d'allotjament per a quantificar l'afectació a l'hostaleria. Pesi al confinament, el teixit empresarial de Lleida i Tarragona ha resistit millor que el de Barcelona i Girona perquè és menys dependent de la demanda exterior.