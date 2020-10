El consolat de Gàmbia vol impulsar un vol directe entre de Girona i Banjul

El consolat de Gàmbia vol impulsar un vol directe que connecti l'aeroport Girona-Costa Brava amb la capital del país africà, Banjul. El cònsol de la república a les comarques gironines, Kabuneh Sakoli Kanteh, s'ha reunit amb el director de l'aeroport, Vicent Pallarès, per explorar la possibilitat d'implantar aquesta nova ruta des de Vilobí d'Onyar. De fet, des de fa més de mig segle, la demarcació és el territori, no només de Catalunya sinó també de tot l'estat espanyol, on viuen més gambians (actualment, més de 16.000). "La República de Gàmbia està preparada per impulsar polítiques que impulsin rutes aèries que incentivin la inversió i fomentin el desenvolupament del país", assegura el cònsol.

El projecte d'implantar una nova ruta directa entre Vilobí d'Onyar i la capital del país de l'Àfrica occidental s'ha tractat en una reunió que ha mantingutbbamb el director de l'aeroport. De fet, plantejar aquest enllaç té raó de ser.

Com informa Aena, actualment a les comarques gironines hi viuen més de 16.000 persones procedents de Gàmbia. I des dels anys seixanta del segle passat, són el territori no només de Catalunya, sinó també d'arreu de l'estat espanyol, on viu més població d'origen gambià.

L'any passat més de 32.000 passatgers van volar entre Catalunya i Gàmbia. D'aquests, 21.000 ho van fer a través de vols directes i els 12.000 restants, indirectes. A més, precisa Aena, es van detectar més de 45.000 cerques fetes a través d'internet per buscar vols entre aquestes dues destinacions.



Sis vols de repatriació arran de la covid-19

D'ençà que es van tancar les fronteres internacionals a causa de les restriccions de mobilitat implantades arran de la covid-19, el consolat de Gàmbia ha intercedit perquè es programessin sis vols de repatriació. S'han operat tots des de Barcelona a través de les companyies Vueling i Air Europa. Aquests avions han permès que 1.212 persones a qui els va sorprendre la pandèmia retornessin a les seves llars, bé fos a Gàmbia o a Catalunya, i poguessin reincorporar-se als seus llocs de treball.

L'obertura d'una nova ruta aèria Girona-Banjul vol fomentar la proximitat, la comunicació i la connexió entre Catalunya i Gàmbia. "L'establiment de vols regulars i xàrter entre aquestes dues ciutats no només vol consolidar el flux de la comunitat gambiana, sinó també generar oportunitats de desenvolupament socioeconòmic, facilitat la mobilitat de treballadors i empreses i potenciar el turisme", informa Aena.

Durant la reunió amb Pallarès, precisament, el cònsol de Gàmbia a les comarques gironines va fer incís en aquestes potencialitats. "La República de Gàmbia està oberta i preparada per implanta polítiques que impulsin rutes aèries directes que incentivin la inversió de la seva diàspora i de l'estranger, i que fomentin el desenvolupament del país", assegura Kabuneh Sakoli Kanteh.