L'atur continua a l'alça a comarques gironines i el setembre es tanca amb 45.256 desocupats

L'atur continua a l'alça a les comarques gironines i el setembre es tanca amb 45.256 desocupats, un 33% més que ara fa un any. Als estralls que la pandèmia ha provocat al mercat laboral cal sumar-hi també que setembre marca la fi de la temporada d'estiu. I que la d'aquest 2020, ja de per si, ha estat atípica perquè el coronavirus ha fet perdre fins a 700.000 turistes a la Costa Brava i el Pirineu gironí. Al setembre, l'atur ha augmentat un 3,56% a la demarcació (cosa que suposa que ara hi ha 1.557 desocupats més). En paral·lel, la fi de la temporada d'estiu també s'ha acompanyat amb pèrdua de llocs de treball, perquè aquest setembre la Seguretat Social ha perdut més de 9.900 afiliats (cosa que suposa un descens del 2,97%).

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social evidencien com la pandèmia continua impactant damunt l'economia gironina. I les d'aquest setembre, a més, recullen també les conseqüències d'una temporada alta atípica, que ha arribat a suposar descensos de fins al 48% en les reserves als hotels gironins.

Segons recull l'estadística, aquest setembre l'atur ha pujat en 1.557 persones a la demarcació. És un 3,56% més en comparació amb l'agost. I de fet, només cal passar la lupa per sectors per veure com aquest increment té una relació directa amb el turisme.

Perquè dels qui s'han apuntat a llistes, 1.461 desocupats venen del sector terciari (que inclou l'hostaleria i també, el comerç). A Girona, al setembre l'agricultura també ha augmentat atur (en concret, 44 persones) però per contra, la indústria i la construcció l'han reduït. Això sí, en unes xifres tan tímides (36 i 59 treballadors) que en cap cas compensen la davallada del terciari.

Les comarques gironines no són, però, l'únic territori que nota els efectes de l'acabament de l'estiu. Aquest setembre l'atur també ha pujat a Tarragona (un 2,01%) i a Lleida (un 5,66%). Tan sols s'ha reduït a Barcelona (aquí, el descens és d'un 1,80%).



Un 33% més que ara fa un any

Ara per ara, a comarques gironines hi ha 45.256 desocupats. És una xifra similar a la que hi havia a finals de juny, cosa que encara evidencia més els alts i baixos que fa el mercat laboral en temporada turística. En comparació amb ara fa un any, a la demarcació hi ha ara fins a un 33,79% més de desocupats. I per sectors, aquell que concentra més aturats és novament el de serveis (en concret, 32.599).

Al costat de les dades de l'atur, però, també n'hi ha unes altres que il·lustren la realitat del mercat laboral. Són les d'afiliacions a la Seguretat Social, que serveixen de termòmetre per veure si el mercat laboral genera llocs de feina o en destrueix.

Segons recull l'estadística del Ministeri, de mitjana aquest mes de setembre les afiliacions s'han ensorrat. En concret, les comarques gironines n'han perdudes 9.912 (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 2,97%). I si es tira un any enrere en el calendari, a les comarques gironines els estralls de la pandèmia han destruït 14.385 llocs de treball.



Un 17% menys de contractacions

D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull dades sobre contractacions. Si bé d'un mes per l'altre s'han incrementat, en comparació amb el setembre del 2019 hi ha hagut una davallada notable.

En concret, aquest setembre a la demarcació s'han signat 21.109 contractes (cosa que, d'un mes per l'altre, suposa un increment de 2.755). Però si la dada es compara amb la mateixa de l'any passat, aleshores en comptes d'un increment, allò que reflexa l'estadística és just el contrari. I és que, en comparació amb el setembre del 2019, a les comarques gironines s'han fet 4.330 contractes menys (cosa que representa un descens del 17,02%).

Per últim, l'estadística també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A les comarques gironines, segons aquestes dades, aquest setembre hi ha 2.762 expedients en vigència a la demarcació –la majoria, per força major- que afecten 10.262 treballadors.