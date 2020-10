Allau d'insolvències empresarials

Les dades i indicadors de l'economia real continuen confirmant els pronòstics que auguraven un fort impacte de la covid-19 en l'economia. Aquesta setmana hem sabut que a tancaments d'agost, Catalunya comptava amb 16.763 microempreses menys que ara fa un any, el que confirma que les companyies més petites i menys dimensionades -la majoria a les nostres comarques- són les que pitjor ho estan passant en aquesta crisi. La falta de liquiditat ha deixat sense alè a un bon nombre d'empreses, i moltes de les que tenien una mica de coixí l'estan esgotant.

Pel que fa a l'activitat concursal, les dades del segon trimestre, també conegudes fa pocs dies, són poc aclaridores, ja que el confinament va paralitzar els jutjats. No obstant això, és previsible que d'aquí a final d'any s'acceleri la presentació de concursos de creditors que ja creixia de forma important a inicis d'aquest 2020.

«La justícia no ha detectat un increment de casos (durant aquest any) perquè és evident que això està en un congelador que caldrà descongelar i serà més o menys violent segons les ajudes», ha explicat el president de el Consell General d'Economistes d'Espanya (CGE), Valentí Pich, durant la presentació de l'Atles concursal 2020. En l'actualitat, hi ha una moratòria concursal que finalitza el 31 de desembre de aquest any, i serà a partir de llavors quan les insolvències empresarials es dispararan per sobre del 40% , segons les dades d'Euler Hermes recollits pel CGE.

En 2019 es va produir un increment del 3% en el nombre total de concursos respecte a 2018 (de 4.332 a 2018 a 4.464 el 2019) i el 2020 no es preveuen grans canvis. Una tendència (4.000 concursos) que s'ha consolidat en els darrers anys, a excepció dels pics durant la crisi financera (2011 a 2013) quan es va arribar a un màxim de 9.000 concursos. Xifra que es podria superar l'any que ve, segons el secretari tècnic del registre d'economistes forenses (Refor), Alberto Velasco.

Segons els pronòstics d'Euler Hermes, el 2021 es produirà un increment del nombre d'insolvències a tot el món que podria superar el 35%. I, tot i que cap país se salva, algunes economies com l'alemanya resistiran l'embat (12%). Regne Unit encapçalarà el lideratge europeu (43%), seguit d'Espanya (41%), mentre que els Estats Units (57%) i el Brasil (45%) ho faran a nivell global.

En el cas d'Espanya serà en el primer trimestre de l'any quan el començaran a notar les empreses més relacionades amb els serveis, els autònoms i el sector turístic, segons el president del Registre d'Experts en Economia Forense (Refor), Alfred Albiol Paps. Però, al seu parer, el pic de l'«onada de creixement» es produirà en el segon trimestre del l'any 2021. En els mesos d'abril, maig i juny perquè van ser aquests mesos quan es van començar a donar els crèdits ICO que cal tornar en un termini de cinc anys. «El primer any és un any de mancances, no cal tornar res, però a partir del segon any serà quan hi hagi empreses que no podran tornar part d'aquest capital dels préstecs i llavors es donarà un boom en la presentació de concursos», ha explicat Albiol.



Economia submergida concursal

Espanya amb 4.464 concursos el 2019 té un nombre d'insolvències inferior a la d'altres economies veïnes d'Europa (França, més de 52.000; Alemanya, uns 20.000; Regne Unit, més de 18.000; Itàlia, més de 12.000, i Portugal, més de 5.000). Segons Alberto Velasco això podria ser degut al fet que la majoria de concursos no van per la via de creditors sinó que «hi ha molta economia submergida concursal». És a dir, el nombre d'insolvències és molt més gran però no es reflecteix en les xifres oficials. Per comunitats, Catalunya, amb 1.043 concursos (més d'un centenar a les comarques de Girona); Madrid, amb 820; Comunitat Valenciana, amb 670; i Andalusia, amb 447, concentren la majoria dels concursos (67%), tot i que la comunitat que té més concursos per nombre d'empreses (0,19%) és el País Basc.