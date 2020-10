La factura per la pandèmia de COVID-19 serà més elevada per al sector de l'automòbil

El sector de l'automòbil es veurà molt afectat per la pandèmia.

La pandèmia del coronavirus passarà factura a tothom aquest any. El descontrol sanitari, industrial i social provocat des de la plena irrupció del virus al març continua afectant tots els sectors de l'economia, especialment el de l'automòbil. La COVID-19 s'ha afegit al descens de les vendes, la transformació cap al vehicle elèctric i l'entrada en vigor de la reducció d'emissions als 95 grams de CO2 per quilòmetre per oferir un escenari més complicat.

Totes les previsions per al 2020 apunten un descens de les vendes proper al 30% a Europa. Les xifres no menteixen. Un estudi de l'empresa de serveis d'auditoria i consultoria EY reflecteix que els 17 fabricants més grans del món van reduir un 39% les seves vendes en el segon trimestre de l'any, i un 41% els ingressos. «El sector ha passat d'un benefici operatiu de 21.800 milions d'euros en el segon trimestre del 2019 a registrar pèrdues de 10.800 milions entre abril i juny d'aquest any», apunta l'estudi. Una ràpida estimació assenyala un retrocés dels ingressos aquest any de 435.000 milions d'euros al món.

En una altra anàlisi presentada per la consultora Oliver Wyman, seguint amb la tendència que s'apunta aquest any de pandèmia, s'assenyala que la venda de cotxes nous caurà entre el 16% i el 27% a Europa, mentre que el mercat del vehicle de segona mà tancarà aquest any amb pèrdues en el seu valor residual d'entre 5.100 i 6.800 milions d'euros.

En aquesta mateixa línia van les dades de l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (Acea), i de l'associació espanyola (Anfac), que estimen una caiguda d'entre el 30% i el 35%. En els vuit primers mesos de l'any, el descens de les vendes europees s'ha col·locat en una mitjana del 32%, una xifra que a Espanya ha arribat al 40,6%. Preocupant, sobretot veient que en plena crisi es va arribar al rècord de caiguda del 54,2% entre gener i maig (nivells del pitjor escenari, l'any 2013).



Els plans d'ajuda

Des de l'associació espanyola confien en les mesures de suport del Govern per a la reactivació del sector, amb ajuts directes ja sigui a través del pla Moves o del pla Renove (tot i que la seva implementació eficient està tardant més del previst). Malgrat que les xifres de l'agost no conviden a l'optimisme (-10,1%), la creença és que l'últim trimestre servirà per reactivar el mercat.

El client podria beneficiar-se dels ajuts a la compra i s'espera que l'efecte 95 grams faci pujar una mica més les vendes. El canvi de normativa d'emissions farà que, d'una banda, els concessionaris i els fabricants vulguin donar sortida als models que canviaran de registre amb la nova norma. Amb això, els preus, es vulgui o no, pujaran entorn del 4%. A més, segons una enquesta realitzada per la companyia d'assegurances Mapfre, un 83% dels espanyols que tenien previst comprar un automòbil posposaran aquesta decisió per la incertesa econòmica actual.

Menys recaptació

El descens prolongat de les vendes vindrà acompanyat d'una caiguda dels ingressos per impostos. Les xifres del 2020 acumulades són alarmants. Segons les dades facilitades per l'Agència Tributària, del gener a l'agost, la taxa de l'impost de matriculació (que està transferit a les comunitats autònomes) va suposar una recaptació de 231,17 milions d'euros, xifra que suposa un 42,75% menys que en el mateix període de l'any anterior. El 2019 es van recaptar 616 milions d'euros i aquest any podria tancar-se amb uns 184 milions menys.



Menys producció

De la mateixa manera que les vendes i els impostos registren caigudes aquest any pandèmic, la producció de vehicles, també. Espanya és un dels països amb més índex de producció d'Europa, i l'efecte de la crisi sanitària s'ha carregat un bon pessic de volums de fabricació. Les plantes europees deixaran de produir uns 3,6 milions de vehicles. Espanya va deixar de fabricar durant el primer semestre 693.768 unitats. Des de principi d'any, les factories espanyoles han acoblat 1,27 milions de vehicles, un 32,7% menys que entre el gener i l'agost de l'any passat. L'automòbil representa el 10% del PIB, i aquest any s'espera que caigui a prop del 13%, cosa que posarà el sector en dificultats per a una ràpida recuperació.