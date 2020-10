Girona és la tercera província on més augmenta l'atur l'últim any

El mercat de treball gironí continua essent un dels que presenta pitjor evolució de Catalunya i Espanya degut a la seva dependència del sector turístic. A finals de setembre, un total de 45.256 persones estaven inscrites a les Oficines de Treball, 1.557 més que a l'agost, i 11.429 més que fa un any. En dotze mesos, l'atur registrat augmenta un 33,8%, essent la tercera província amb la dinàmica més negativa en termes anuals. Només les Balears (+91%) i Tarragona (+34,3%) presenten dades més dolentes que les de Girona.

Tampoc ha estat positiva l'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social. Durant el setembre, s'han donat de baixa 9.912 treballadors, i en el darrer any la destrucció de llocs de treball arriba als 14.385.

El sector serveis concentra la major part d'afectats, tant pel que fa al descens d'afiliacions com a l'increment de desocupats.

A diferència de Girona, en el conjunt de Catalunya el nombre d'aturats registrats al setembre va disminuir respecte a l'agost, concretament en 2.441 persones. No obstant això, en termes anuals, el nombre de desocupats creix en 105.578 persones, un 28,33% més. A tot Espanya, hi ha 3.776.485 aturats, 26.329 menys que a l'agost, perrò gairebé 700.000 més que fa un any.

Els sindicats UGT i CCOO de Catalunya han atribuït el descens de l'atur registrat durant el setembre a la represa de l'activitat empresarial registrada després de les vacances d'estiu i a l'inici del curs escolar.

En la mateixa línia, la patronal Foment del Treball valora «positivament» les dades del setembre, una millora que atribueix als «reforços realitzats en la represa de l'activitat educativa», així com al creixement de l'ocupació en activitats administratives, agricultura i indústria.



La «distorsió» dels ERTOs

No obstant això, adverteix que «encara no s'ha recuperat ni la meitat de l'ocupació perduda des de finals de febrer» i que les dades de desocupació fetes públiques ahir estan «distorsionades» perquè no inclou els treballadors que estan immersos en expedients de regulació temporals d'ocupació.

La patronal demana «la major flexibilitat i amplitud possible» en l'aplicació de la nova regulació de la pròrroga dels ERTOs.

Respecte als expedients temporals, la UGT i CCOO van celebrar que les persones que estan en ERTOs des del començament de la crisi mantinguin la prestació del 70% de la seva base reguladora fins al gener del 2012. CCOO exigeix a les empreses una gestió més dinàmica i rigorosa de les dades dels seus treballadors que depenen de la prestació de l'ERTO.



Les dades són un «miratge»

Des de la Generalitat van advertir que la reducció del nombre d'aturats respecte a l'agost és un «miratge» que no compensa el mal estiu que ha passat un mercat laboral «adormit». «No seria realista si no expliquem que la reducció té a veure amb la mala temporada turística, i la menor contractació estacional», va dir el secretari de Treball, Josep Ginesta, en una roda de premsa. En aquesta línia, va recordar que des de l'inici de la pandèmia s'han perdut 101.400 llocs de treball a Catalunya que encara hi ha 146.500 afectats per ERTO, amb un «futur incert». Sumant, els dos valors ha conclòs que 247.900 treballadors s'han vist perjudicats per la crisi sanitària, ja que o bé han perdut la feina o la tenen «hibernada» en un expedient.



Subsidi per a empleades de la llar

D'altra banda, el Ministeri de Treball va informar ahir que un total de 23.473 treballadores de la llar han cobrat el subsidi extraordinari habilitat al maig pel Govern. Aquesta és la primera mesura de protecció per desocupació que han pogut sol·licitar aquest col·lectiu de treballadores, privades per la normativa laboral vigent de mecanismes de protecció.

No obstant això, el pagament d'aquest subsidi es va demorar diversos mesos i fins al juliol més de la meitat de les sol·licitants no havia cobrat.

Al setembre ja són el 72% de les sol·licitants les que han ingressat el seu subsidi. Queden 7.500 sol·licituds per resoldre encara i altres 1.606 han estat denegades; segons dades facilitades pel Ministeri de Treball.