el luxe i la inversió

Sol passar que en moments de dificultat econòmica els negocis que venen productes que no són considerats imprescindibles pateixen el risc de veure les seves vendes desplomar-se. Però en el món modern les necessitats de la gent no són tan senzilles, ni fàcils de determinar. El mercat de productes de luxe ha mostrat en anteriors crisis econòmiques molta més resiliència del que molts esperaven.

Mentre hi hagi gent amb capacitat adquisitiva alta, hi haurà un mercat per als articles de luxe. Les dades demostren que amb el pas de les dècades cada vegada hi ha més diners en el mercat de luxe. I en aquest sentit, el gran auge dels països asiàtics en els últims anys ha estat un catalitzador important per a l'augment important del negoci del luxe.

Què és un bé de luxe? Cada un tenim la nostra pròpia concepció del que definim com a bé o article de luxe. Alguns pensen exclusivament en preu alt i qualitat alta. Altres tenen en compte la seva exclusivitat i escassetat. I encara que no és fàcil trobar una definició estricta que englobi la categoria de luxe adequadament, tots en general tenim una noció aproximada sobre a què es refereix.

En conjunt, entenem que un bé de luxe és el contrari a un bé de primera necessitat. Les categories que ràpidament venen a la nostra ment són: roba de marca, maquillatges, accessoris, vins, automòbils, iots, rellotges, etc.

En qualsevol cas, el mercat d'articles de luxe no és una cosa passatgera, i encara que alguns productes concrets sucumbeixen a l'efecte de la moda i el pas del temps, la realitat és que sempre hi ha hagut i sempre hi haurà un mercat per als articles de luxe. I les empreses que operen en aquests mercats poden arribar a ser negocis molt rendibles.

L'auge de la inversió passiva dels últims anys ha popularitzat multitud d'índexs d'inversió, fins i tot tot tipus d'índexs temàtics per poder personalitzar millor les nostres carteres. L'empresa Standard & Poors va llançar el 2011 el seu índex S&P Global Luxury Index per seguir les empreses més importants dedicades a aquest sector. És un índex compost per 80 empreses dedicades a produir béns i serveis de luxe.

Si volem invertir en empreses del sector de luxe, podem comprar accions de qualsevol de les principals empreses a la borsa. També podem invertir indirectament en aquestes empreses d'una forma molt més diversificada i eficaç, invertint en fons i ETF que repliquin el S&P Global Luxury Index. L'avantatge d'utilitzar fons o ETFs per invertir en tot el sector és que amb una sola compra podem tenir exposició a multitud d'empreses.