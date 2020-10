El sector del vi opta pels nous formats i la venda en línia per superar la crisi de la COVID-19

El sector del vi ha de buscar noves fórmules per superar la crisi.

El sector del vi ha de buscar noves fórmules per superar la crisi. ddg

La pandèmia ha tingut un impacte «devastador» en el mercat mundial del vi i el seu consum no tornarà als nivells previs a la COVID-19 fins que passin almenys cinc anys, tot i que al mateix temps ja es detecten oportunitats gràcies a l'auge de nous formats i la venda online. Així es desprèn d'un informe elaborat per la consultora IWSR presentat dimarts durant l'assemblea general celebrada per la Federació Espanyola del Vi (FEV), que apunta que contra tot pronòstic en alguns països el consum fins i tot ha pujat en el marc d'aquesta crisi.

És el cas de mercats com el de Canadà, Alemanya o fins i tot el Regne Unit, un fenomen que els experts vinculen a l'alt percentatge de consum de vi dins de la llar que ja hi havia en aquests països i que es va reforçar com a conseqüència del confinament i les restriccions a l'hostaleria

Així ho va explicar Daniel Mettyear, director d'investigació de mercats a IWSR, que va situar a l'altra banda de la balança Sud-àfrica, Itàlia, Mèxic, Espanya o França, entre d'altres.



Afavorit davant altres begudes

«La crisi ha tingut un impacte devastador en el conjunt del mercat, tot i que hi ha països que estan aguantant bé i fins i tot tenen previsions de creixement. De fet, el vi ha sortit afavorit respecte altres begudes durant la pandèmia», va detallar Mettyear.

Segons la seva opinió, ha existit un «acostament» al vi a causa de diversos factors: l'hàbit de cuinar a casa i tastar plats més elaborats, l'aparició de nous formats (com la llauna a algunes parts de món, consumida a parcs i jardins) i el desenvolupament del comerç electrònic, que inclou també una major interacció amb els clients de forma virtual (amb tastos en línia, per exemple).

El nou president de la FEV, Emilio Restoy -que ha passat oficialment a Miguel Agustín Torres després de resultar triat a l'assemblea-, va destacar la difícil situació que afronta el sector a Espanya a causa sobretot de la caiguda del negoci a l'hostaleria, ja que al voltant d'un 60% de les vendes en volum es concentren en aquest canal.

«Demanem al Ministeri d'Agricultura que transmeti al Govern en el seu conjunt la importància que té l'hostaleria per al món del vi. Estem units indissolublement», va defensar. Restoy, en aquest sentit, va recordar que altres membres de la UE «han baixat la fiscalitat a l'hostaleria temporalment» per reactivar el consum.

De cara al mandat que inicia ara i que en principi s'estendrà durant els propers tres anys, va col·locar com a prioritat «millorar la imatge del vi espanyol».