Ajuts a papereres gironines per compensar emissions de CO2

Catalunya és el territori de l'Estat que rebrà el major import en ajudes a la indústria per compensar les emissions de CO2, d'acord amb les assignacions provisionals del Ministeri d'Indústria. Concretament, es destinaran 18,8 milions d'euros a un total de 63 empreses catalanes, mentre que en segon lloc hi ha el País Basc amb 9,5 milions d'euros i 32 instal·lacions. Les ajudes són un mecanisme de compensació de les despeses indirectes imputables a les emissions de gasos d'efecte hivernacle repercutides en el preu de l'electricitat. Entre les 10 indústries catalanes que han rebut ajudes hi ha Torraspapel a Sant Joan Les Fonts (137.262,13 euros) i Paperera de Sarrià (102.234,49 euros).