Liberbank i Unicaja tornen a explorar una fusió

Gairebé un any i mig després de trencar, Unicaja i Liberbank es donen un nova oportunitat. Els dos bancs han confirmat que mantenen «contactes preliminars» per fusionar-se. Totes dues ho han emmarcat en la seva anàlisi habitual de possibles operacions corporatives i han destacat que no hi ha cap decisió presa al respecte.

La crisi de la covid-19 ha complicat encara més les perspectives del sector financer, pel previsible augment de la morositat i l'entorn de baixos tipus d'interès durant més temps, el que ha augmentat l'incentiu per dur a terme aquests processos d'integració, com demostra el recent acord entre CaixaBank i Bankia.

Els dos bancs provinents de caixes i d'origen malagueny (Unicaja) i asturià (Liberbank) van confirmar les seves converses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'opció s'estudia des de fa mesos i es va intensificar aquest estiu, i encara més després de l'acord d'absorció de Bankia per Caixabank. Les entitats ja van negociar una integració entre 2018 i 2019, però la negociació es va trencar pel repartiment de poder a la nova entitat i la necessitat de fer una ampliació de capital per finançar-la imposada pel Banc Central Europeu (BCE), que ara ja no l'exigeix per a aquest tipus d'operacions.

Mitjans coneixedors apunten a l'existència de contactes «informals, preliminars i exploratoris». No obstant això, precisen les mateixes fonts que aquestes «aproximacions» s'estan produint no només per part dels dos bancs sinó entre ells i altres, com ho estan fent gairebé totes les entitats i a diverses bandes. Són contactes que poden derivar en converses serioses, com en el 2018, o no.

El que sí que existeix en el sector és la convicció que totes les entitats faran moviments, ben d'aliances i fusions o de reconsideració d'actius i negocis per esquivar els efectes de la crisi.

Després de confirmar-se els contactes, les accions d'Unicaja i de Liberbank tancar la sessió borsària d'ahir amb una pujada que va rondar el 15%.