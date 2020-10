Porten al síndic el bloqueig d'un parc fotovoltaic a Besalú

L'empresa LC Paper de Besalú (Garrotxa) ha decidit acudir al síndic de greuges per «desbloquejar» el projecte per construir un parc fotovoltaic d'autoconsum industrial en un terreny abandonat adjacent al centre productiu que tenen entre Besalú i Beuda. L'empresa denuncia «entrebancs administratius» per part de la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat i demana mediació al defensor. La tramitació del projecte va començar fa cinc anys però no va prosperar per les limitacions de l'antic marc normatiu. Amb l'entrada en vigor de la nova legislació, van decidir tornar a presentar però la Ponència d'Energies Renovables el va tornar a rebutjar.

Segons l'empresa, la Conselleria d'Agricultura va al·legar que calia presentar un estudi d'emplaçaments alternatius, «tot i que l'emplaçament previst compleix amb els requisits formals d'acord amb la legislació vigent i no existeix oposició territorial ni conflictivitat urbanística».

Des de LC Paper asseguren que fa quatre mesos van presentar l'estudi d'ubicacions alternatives, «entrant així en un escenari on hi ha terminis regulats i sense disposar d'una data estimada de resolució».

Transcorreguts aquests mesos, l'empresa va decidir posar-se en contracte per escrit amb la Ponència d'Energies Renovables davant dels «reiterats retards administratius i la manca de terminis de resposta regulats», sense obtenir resposta.

Ara, l'empresa ha decidit fer un pas més enllà «davant de l'opacitat de la Ponència» i els «entrebancs burocràtics» i ha demanat la mediació del Síndic per intentar «desbloquejar el projecte».

LC Paper es va fundar l'any 1881 i produeix anualment 50.000 tones de paper, més de les meitat de les quals s'exporten a 40 països de quatre continents. Sota la marca comercial Dalia, distribueix productes derivats del paper tisú amb packaging alternatiu al plàstic, orientats als canals de gran consum.

El cas de LC Paper no és únic. L'estiu passat, Jaume Morrón, expert en comunicació en energies renovables, feia un exhaustiu analisi de tots els projectes fotovoltaics que, fins al mes de juliol, havien arribat a la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat, i constatava que el departemant d'Agricultura havia tombat 11 dels 15 projectes que hi havien arribat. La resta de representants d'altres conselleries, en canvi, havien avalat més del 90% dels projectes.

Les reticències del Departament d'Agricultura venen pel fet que l'administració ha de garantir la pervivència d'espais agraris, que a Catalunya són més escassos que a la resta d'Espanya i Europa. En aquest sentit, dona preferència als usos agrícoles dels terrenys que són aptes per al conreu.

Una justificació que va en la línia amb el que va aprovar el sindicat agrari Unió de Pagesos en el seu XIII Congrés. Una resolució de l'organització expressava el seu rebuig a la «concentració de parcs solars i eòlics en sòl no urbanitzable, promogut per les grans empreses energètiques, que comporta importants impactes ambientals i paisatgístics». Aquest model, afegia el sindicat, «crea perjudicis a les explotacions agràries amb afectacions directes a parcel·les agrícoles que poden quedar inutilitzades, als camins rurals amb adequacions dels sobreamples, afectacions als sistemes de reg, enderrocs de murs de pedra seca, servituds de les línies d'evacuació no soterrades, etc.».