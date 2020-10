Sabadell sondeja BBVA i Kutxabank per a una aliança

Banc Sabadell, BBVA i Kutxabank han pres part en la ronda de contactes que hi ha al sector per explorar possibles operacions corporatives. Però sondejar als rivals sobre possibles aliances no vol dir arribar a acords. El banc que presideix Josep Oliu va aclarir de nou ahir que no manté converses formals amb ningú i insisteix que té el seu propi full de ruta per guanyar rendibilitat i crear valor en solitari. Això sí, el banc considera «qualsevol opció estratègica» que maximitzi el valor per als accionistes.

La borsa va apostar ahir per la possibilitat que aquests contactes acabin forjant en una operació de concentració. De fet, les accions del Sabadell van avançar ahir més d'un 3,7%, mentre que el BBVA es va moure a l'alça per sobre de l'1,7%.

El grup presidit per Josep Oliu forma part de totes les travesses sobre fusions en el sector des que el seu president va reconèixer les converses amb Bankia per arribar a un acord, que finalment no es va materialitzar perquè el valor de l'acció del banc d'origen vallesà va caure en excés. Després d'aquesta fallida opció, se li atribueixen contactes amb els bancs mitjans, inclòs Kutxabank, en fins i tot amb CaixaBank. No obstant això, després de l'operacióentre Bankia i CaixaBank, torna a aparèixer en les travesses.

El banc, que al llarg de la seva història ha anat creixent a força de compres torna a tenir l'opció de continuar el seu camí en solitari, encara que no sembla que les autoritats monetàries comparteixin aquest camí, o una fusió, sobre la qual encara es mantenen obertes diferents alternatives.