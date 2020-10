Peralada lidera el rànquing gironí de municipis amb més renda

Peralada és el municipi gironí més gran de 1.000 habitants amb la renda bruta mitjana més elevada. Així ho constata l'última estadística de declarants de l'IRPF per municipis, difosa ahir, i corresponent a l'any 2018. Segons les dades, cada declarant d'IRPF de Peralada comptava amb una renda bruta mitjana de 46.576 euros.

A continuació se situaven els contribuents amb domicili fiscal a Riudarenes (43.392 euros), la Jonquera (37.156 euros), Fornells de la Selva (37.056 euros), Sant Gregori(34.777 euros), l'Escala(32.937 euros) i Girona (32543 euros).

A l'extrem contrari, hi trobem Salt, que, amb 22.161 euros de renda bruta disponible mitjana, se situa a la cua dels municipis gironins pel que fa a la renda bruta disponible mitjana. El segueixen, com altres anys, Ullà (23.640) i les Planes d'Hostoles (23.851).

L'anàlisi de les dades constata com la majoria de municipis de l'àrea urbana de Girona, com Fornells, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Vilablareix o Bescanó se situen a la part alta del rànquing. Per contra, molts municipis costaners, a excepció de l'Escala, apareixen en la part baixa de la taula. Seria el cas Lloret de Mar (23.998 euros) o Roses (24.600).



Matadepera vs. Pozuelo

Matadepera va ser el 2018 el municipi amb més nivell de renda bruta d'Espanya, amb una mitjana de 218.788 euros, segons les dades de l'Agència Tributària. La localitat del Vallès Occidental ha desbancat Pozuelo de Alarcón, a Madrid, que té un nivell de renda bruta mitjana de 79.506 euros i que solia encapçalar aquesta classificació.

L'estadística d'aquest any suposa la desaparició de la llista dels top d'Avinyonet del Penedès, que en la classificació del 2017 va fer un salt fins al segon lloc. Aquest ascens es va deure a la distorsió provocada pel fet que Maurici Botton Carrasco, exaccionista de Danone, tenia la residència en aquest municipi de l'Alt Penedès i que alguna operació de cobrament de dividends o realització de plusvàlues va generar aquest augment.

En aquesta ocasió, Matadepera torna a situar-se en l'elit, com en altres exercicis. Passejant pel centre d'aquest municipi és difícil imaginar que és el més ric. Les seves places, els seus carrers i els seus comerços fan pensar en altres pobles de l'entorn. Però no és el mateix. Castellar del Vallès, a menys de 12 quilòmetres, té una renda mitjana bruta de 29.969 euros. Badia, a 18, és un dels municipis més pobres de Catalunya.



Presència de grans fortunes

Què fa que Matedepera sigui doncs la localitat més rica de l'Estat? L'Anna, nascuda i criada al poble, creu que es deu a una distorsió. «És clar que aquí la renda per càpita és alta, però els números queden distorsionats per un parell de famílies que són molt riques», explica.

El salt en el poder adquisitiu del poble pot ser degut al fet que hi han fixat la residència grans fortunes com Manuel Lao, fundador de Cirsa, i l'home més ric de Catalunya, segons Forbes, amb un patrimoni de 1.600 milions d'euros. Altres personatges coneguts també tenen casa en aquest poble que no arriba als 10.000 habitants, entre elles Xavi Hernández i Riqui Puig, llegenda del Barça i la nova promesa de la Masia.

A aquesta Matadepera i Pozuelo de Alarcón la segueixen les també madrilenyes Boadilla del Monte (61.910 euros) i Alcobendas (60.842) i Sant Just Desvern, al Baix Llobregat (58.875).

Els 10 primers llocs d'aquesta classificació els completen Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiedental), amb una mitjana de 57.565 euros; Majadahonda, Madrid (54.506), Alella (Maresme), amb 54.412; Torrelodones, a Madrid (54.123), i Villanueva de la Cañada, Madrid, amb 52.826.