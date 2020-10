L'empresariat gironí reclama «un protocol unificat» per afrontar els casos de COVID-19

L'empresariat gironí reclama «un protocol clar i unificat» per afrontar els casos de covid-19 a les empreses i centres de treball. El Grup Impuls per Girona (GIG), que formen les cambres de comerç, les patronals i el Fòrum Carlemany, denuncien que els metges de primària no van a la una i que apliquen criteris dispars quan fan una prova PCR a un treballador perquè sospiten que s'ha infectat. Deixant de banda el temps d'espera dels resultats, sostenen que quan el test dona negatiu, alguns CAPs signen la baixa i fan guardar quarantena i altres, per contra, li donen l'alta. A més, lamenten que no se'ls comuniquin directament les baixes i reclamen a Generalitat i Minsteri que els contagis per coronavirus no s'equiparin a un accident laboral.

El GIG denuncia a les administracions que les empreses es troben «indefenses» perquè no hi ha «un protocol clar i unificat» per afrontar els casos de covid-19 als centres de treball. En un comunicat, les tres cambres de Comerç (Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols), les patronals Foeg i Pimec i el Fòrum Carlemany critiquen que des dels CAPs no s'actua de la mateixa manera. I que això crea distorsions.

«Hi ha molts dubtes sobre quins criteris cal seguir amb els treballadors que, tot i haver estat en contacte amb un positiu, surten negatius dels testos PCR», sosté el GIG en un comunicat. Les empreses gironines critiquen que els metges dels CAPs «actuen de manera diferent» quan fan proves PCR a treballadors que sospiten que s'han infectat.

Deixant de banda el temps d'espera per tenir el resultat, que en alguns casos «supera els tres o quatre dies durant els quals l'empresa no sap quin criteri adoptar», el GIG critica que quan la PCR surt negativa, hi ha CAPs que actuen d'una manera i d'altres, d'una altra. «Alguns signen la baixa del treballador i d'altres li donen l'alta», diu l'empresariat gironí.

El GIG també subratlla que no hi ha «cap comunicació directa» entre Salut i les empreses per informar-los de les baixes. «De manera que es poden trobar que hi hagi personal que estigui treballant tot i tenir la baixa», lamenten des del Grup Impuls per Girona.