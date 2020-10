Ramon Tremosa, a les pimes: "Aguanteu fins a l'abril tant com pugueu"

El conseller d'Economia i Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha demanat a les pimes que "aguantin fins a l'abril tant com puguin" perquè el sotrac econòmic provocat per la crisi de la covid-19 sigui el menys fort possible. En una entrevista als Matins de TV3, Tremosa ha apuntat que al segon trimestre de l'any vinent la conjuntura pot ser molt diferent de l'actual i confia que ja es disposarà de testos ràpids que permetran "omplir restaurants, avions, fires o sales d'oci nocturn". En aquest sentit, el nou conseller ha demanat que s'arribin a acords per congelar lloguers o l'ajornament del pagament d'impostos per aguantar els pròxims mesos "amb certa tranquil·litat jurídica".

En la mateixa entrevista, Tremosa també ha parlat de les diferents línies d'ajudes aprovades per la Unió Europea, uns recursos que el dirigent ha qualificat de "benedicció" per Catalunya. Alhora, el conseller ha subratllat la "immensa capacitat" que té el territori per presentar projectes, tot i que també ha lamentat el paper del govern espanyol, que "ha monopolitzat tota la informació relacionada amb els fons". Per Tremosa, "la Moncloa no ha aportat res de nou" respecte al que s'havia dit a l'inici de la pandèmia i reconeix que té por que al final no es captin tantes inversions "per desconeixement".