Sánchez preveu executar en tres anys 72.000 milions de la UE

Pla per combatre la crisi. El president del Govern espera que els fons europeus permetin crear 800.000 llocs de treball addicionals. El 37% de la inversió anirà a projectes «verds» i el 31% es destinarà a l'agenda digital.

l Govern s'ha proposat accelerar al màxim la gestió del Fons Europeu de Recuperació i preveu executar en només tres anys (del 2021 al 2023) els 72.000 milions de transferències assignats a Espanya per a inversions, en lloc de consumir els sis anys (fins a finals del 2026) que permet el marc europeu. El projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021 incorporarà 27.436 milions de transferències europees.

En aquests tres anys, a més, es preveu que la inversió lligada a la plena absorció d'aquests fons permeti la creació de 800.000 llocs de treball addicionals, així com un major nivell de PIB de 2,5 punts en cadascuna de les anualitats, contribuint així a deixar enrere la recessió de la pandèmia i a donar un salt modernitzador al país.

Així ho va explicar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la presentació del «Pla de recuperació, transformació i resiliència de l'economia espanyola» que l'executiu remetrà a Brussel·les aquest mes i que conté la seva estratègia per afrontar la crisi del coronavirus i els reptes de la propera dècada per a la «segona modernització» de l'economia espanyola. Per evitar que «la burocràcia» obstaculitzi la ràpida i eficaç absorció dels fons, Sánchez va anunciar ahir canvis en la lleis de contractes, de subvencions i del règim jurídic del sector públic, per superar «colls d'ampolla».



Verd i digital

Segons va explicar el president del Govern, el 37% de les transferències europees tindrà com a destí projectes d'inversió vinculats a la transició ecològica; el 31% s'enfocarà a favor de l'agenda digital. La resta servirà a objectius de reducció de les bretxes de desigualtat de gènere i territorial i a aconseguir una major cohesió social, per la via de millores en les polítiques d'educació i de cures personals per a majors i dependents.

El pla de recuperació que ha dissenyat la UE, per un total de 750.00 milions, assigna a Espanya una quantitat de 140.000 milions, dels quals uns 72.000 milions han d'arribar en forma de transferències del «Next Generation EU» i la resta, com a préstecs avantatjosos.

Al seu torn, els 72.000 milions de transferències del Fons de Recuperació Europeu consten de dos instruments a través dels quals es canalitzaran els recursos: d'una banda, la Facilitat per a la Recuperació i la Resiliència, que concentra el gruix amb 59.000 milions en transferències, i d'altra banda el React-EU que permet a Espanya obtenir finançament per un import de 12.400 milions.

Dels 12.436 milions del programa React-EU, un total de 10.000 milions es destinaran a les comunitats autònomes, mentre que els altres 2.436 milions s'incorporaran a Sanitat per, posteriorment, repartir-los entre les autonomies per a l'adquisició de vacunes, reforçar l'atenció primària o renovar el material sanitari.

Sánchez va detallar les «deu polítiques tractores» en què hauran de quedar incardinats els projectes concrets d'inversió de l'Estat, que inclouen l'agenda urbana i rural, les infraestructures, la transició energètica, la modernització de l'administració pública, la digitalització empresarial, el pacte per a la ciència i el reforç del Sistema Nacional de Salut, l'educació i formació contínua, la política de les cures, que inclou l'atenció a dependents, i la cultura i l'esport.