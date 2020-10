«Amb la COVID-19, el futur ens va arribar en 48 hores i l'afrontem amb optimisme»

«Quan em pregunten què ha suposat per a Banca March, la situació derivada de l'ermergència sanitària de la covid-19, sempre contesto que el futur ens va arribar en 48 hores. És una realitat que hem d'encarar amb optimisme, essent conscients que no podem enfocar res igual, que no podem fer les coses com les fèiem abans». Així es va expressar José Luis Acea, conseller delegat de Banca March, en l'obertura del webinar organitzat conjuntament entre l'entitat, Prensa Ibérica i Diari de Girona.

Acea va recordar que Banca March és una empresa familiar, fet que els fa sentir «propers a les necessitats i problemàtiques» d'aquest tipus de companyia.

En aquest sentit va insistir en la voluntat de l'entitat de «mantenir un compromís a llarg termini» amb Catalunya i Girona, on compten amb diverses oficines.

El conseller delegat de Banca March va afirmar que «el món financer estan canviant i que encara canviarà més» però que seguiran acompanyant les empreses en el «repte de buscar alternatives de finançament tangibles i assequibles; volem explorar tot allò que semblava llunyà i novedós fa uns mesos i que avui és més real».

Contribució al creixement

També en l'obertura de l'acte, Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, va recordar que el 88% empreses són familiars i que, en conjunt, generen el 66% de l'ocupació i el 57% del PIB. Unes xifres que, va assegurar, fan que aquest col·lectiu està cridat a «participar de la reconstrucció econòmica». Va afegir que les empreses familiars, com Prensa Ibérica, fan apostes a llarg termini i mantenen el compromís amb el territori on desenvolupen la seva activitat. «Serem motor de la reactivació en la qual tots confiem», va assegurar Moll.

«L'anticipació és clau»

El director de Grans Empreses de Banca March, José Cuevas, va cloure el webinar -que van seguir més d'un centenar de persones- recomanant que les petites i mitjanes empreses dediquin temps a «construir alternatives» en finançament, en un context que pot canviar en qualsevol moment (la covid n'és un bon exemple). En aquest sentit, va assenyalar que «l'anticipació» a les pimes és «clau».

«Banca March va entendre ja fa uns anys que existia l'oportunitat de connectar dos mons que fins al moment no es coneixien, com éren les empreses de mida mitjana (la seva majoria de caràcter familiar), i inversors amb liquiditat amb la voluntat d'entendre aquests projectes; la clau va ser satisfer les demandes dels clients a mitjà i llarg termini», va concloure.