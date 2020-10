Eurofirms, Cañigueral i Roberlo: l'èxit de tres grans grups d'origen familiar

Grup Eurofirms, Grup Cañigueral i Briolf Roberlo són tres de les empreses més importants, no només de la província de Girona, sinó que també són un referent en el seu sector a Catalunya i el conjunt d'Espanya. Totes elles són d'arrel familiar i compten amb una llarga trajectòria ascendent fins a convertir-se en grans companyies líders. En el webinar organitzat per Diari de Girona i Banca March els responsables de les tres firmes van exposar les claus dels seus models d'èxit.

El primer en intervenir va ser el director general del Grup Eurofirms, Miquel Jordà, que va desgranar els tres aspectes principals que han impulsat el creixement d'aquesta empresa familiar dedicada als recursos humans. El primer és oferir un bon producte o servei: «No val ser mediocre ni endossar un servei, perquè a la llarga no serà viable; és fonamental generar relacions de confiança a llarg termini», va exposar Jordà.

El segon és tenir uns procediments ben definits, i recolzar-los en la tecnologia: «No serveix de res que vulguis créixer, donis un bon servei però no tinguis bons procediments». I el tercer i més important, centrar-se en les persones: «Hem construït un avantatge competitiu generant un entorn de confiança i benestar». Segons Jordà, les empreses familiars com Eurofirms (que és una de les que té un major creixement d'Europa, segons el Financial Times), «tenen una visió a llarg termini, una major permanència en el temps i una major estabilitat financera», i el repte és saber-les fer competir en un món canviant i en empreses globals.

La importància de les persones també la va subratllar Elisabet Cañigueral, presidenta del Grup Cañigueral, una de les companyies càrnies més importants de l'Estat. «Les persones són el més important. Com a empresa familiar hem tractat sempre de traslladar amb humiltat i constància els nostres valors: esforç, inconformisme i passió», va assegurar Cañigueral, que va enumerar tres criteris per explicar l'expansió de la companyia càrnia: exportació, diversificació i relació amb els partners (socis) a llarg termini (en el seu cas, amb Mercadona). La presidenta va explicar que el Grup va passar d'un enfocament industrial on es buscava l'excel·lència en la producció, a un enfocament encarat al client i a satisfer les demandes del consumidor. Això ho van fer a través d'un cúmul de factors, com ara el control total de tota la cadena de producció, una vocació inversora (el grup ha invertit en noves plantes i actualment en suma 17) i una aposta per la diversificació dels productes.

L'últim ponent va ser Jaume Juher, president i fundador del Grup Briolf Roberlo, una empresa amb més de 50 anys dedicada a la fabricació de productes químics per reparar vehicles. Juher va destacar que el factor de creixement de la seva companyia va ser «un mix entre prudència i gosadia i una visió a llarg termini». En aquesta línia, va explicar que quan Roberlo es va veure amb la necessitat de competir amb altres empreses europees va apostar per la internacionalització a través de la implantació de filials. «Vam intentar esbrinar com pensen a cada país per adaptar-nos». També va destacar el bon producte i una aposta per les persones com a claus de l'èxit.