La Generalitat estima que el PIB pot caure fins a un 12%

El Govern calcula que el PIB pot arribar a caure fins a un 12% el 2020 com a conseqüència de l'evolució desfavorable de la pandèmia, amb una recuperació del 4,5% el 2021, i que l'atur arribi fins a un 16,1% en el pitjor dels escenaris, segons ha informat aquest divendres el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. De moment, però, el Govern treballa amb l'escenari que el PIB retrocedeixi un 10% el 2020 i es recuperi parcialment el 2021, amb un creixement del 7,7%; i amb un atur del 15,4%. Aquests dos escenaris suposen un empitjorament de les previsions fetes a l'abril passat –quan s'augurava una caiguda d'entre un 7,6% i un 8,8%- i es troben en la línia dels principals organismes internacionals.

La davallada del PIB s'explica, segons la Generalitat, per l'aportació negativa de la demanda interna, que recull la educció del consum de les llars, que podria retrocedir entre l'11,3% i el 13,1%, en funció d'un escenari més favorable o desfavorable, respectivament, mentre que en la formació bruta de capital, seria d'entre un 17,8% i un 20,1%. Altres factors que influeixen en la caiguda del PIB són la contracció de les rendes del treball tot i els ERTO, i l'alça de la taxa d'estalvi. El consum de les administracions públiques, en canvi, jugaria un paper estabilitzador, amb un creixement notable el 2020, d'entre el 5,9% i el 6,2%.

Pel que fa l'aportació de la demanda externa, el 2020 es mouria entre un retorcés d'1,8 punts i 2,5 punts, en funció de l'escenari causat en gran part per la davallada del turisme estranger però també per la reducció de la resta d'exportacions i serveis. Concretament, les exportacions caurien entre un 20,1% i un 23,2%, mentre que les importacions ho farien entre un 18,9% i un 21,6%. Segons assenyala el Departament d'Economia, les regions més exposades al comerç de béns amb països asiàtics, com és el cas de Catalunya, es podrien veure afavorides ja que aquest continent va més avançat en el control de la pandèmia i ofereix perspectives de recuperació més intenses.

La Generalitat recorda que la davallada es preveu especialment greu a la zona euro, on la Comissió Europea espera un retrocés del 8,7% el 2020. Per a l'Estat, el descens estimat és del 10,9% seguit d'un increment del 7,1% el 2021, en línia de les del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital el 6 d'octubre, que augura un descens de l'11,2% el 2020 i del 7,2% el 2021.

Al segon trimestre, el PIB català va caure un 16,9% respecte el primer i l'aixecament d'algunes restriccions i limitacions d'activitat entre maig i juny va propiciar una recuperació entre principis de maig i finals de juny al llarg del tercer trimestre, que ha perdut intensitat al llarg de l'agost, segons els indicats de freqüència més elevada.

D'altra banda, tot i que el Departament d'Economia recorda que les previsions macroeconòmiques s'han d'agafar amb "extrema cautela" i assenyala que un factor que podria influir en una recuperació de l'economia el 2021 seria una bona gestió i execució dels fons europeus. En les seves previsions, la Generalitat no els ha tingut en compte pel seu nivell baix de concreció a hores d'ara.

Per últim, la taxa d'atur es podria situar entre un 15,4% en l'escenari més favorable i del 16,1% més desfavorable, acompanyat d'un retrocés de la població activa d'un 0,8%. Les previsions apunten a una caiguda de l'ocupació equivalent a temps complet el 2020, d'entre el 8,2% i el 9,5%. L'impacte és desigual en funció de les branques de l'activitat i els sectors més afectats són l'hostaleria, la restauració, l'oci, el comerç i el transport, activitats més afectades pel distanciament social.