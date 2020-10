La pandèmia fa caure un 40% els passatgers dels busos i la patronal reclama solucions

El transport de passatgers amb autocar a les comarques de Girona està "tocat". I és que malgrat que des de setembre tornen a estar operatives el 100% de les rutes que hi havia abans de la pandèmia, el nombre d'usuaris ha caigut de manera important. En concret, els autocars que cobreixen línies regulars de transport públic porten ara un 40% menys de passatgers que abans de l'aparició del coronavirus. En aquest sentit, el president d'Asetrans, Àlex Gilabert, adverteix que si no canvia la situació les empreses es poden veure obligades a plantejar una reducció de rutes per tal de poder quadrar els números.

"Esperem que no s'hagi d'arribar a aquesta possibilitat, però si no és sostenible sí que es pot plantejar reduir l'oferta de cara al 2021", assenyala Gilabert. Una de les claus, explica, passa perquè hi hagi un "canvi de missatge" en relació al transport públic.

Gilabert recorda que els autocars són espais "segurs" i, per tant, no se'ls pot veure com un focus de contagi. Remarca que hi ha una ventilació constant del vehicle i que les empreses mantenen totes les mesures de seguretat necessàries per reduir els riscos. "Ho hem explicat, però sembla que continua havent-hi la sensació d'inseguretat quan no és així", ressalta Gilabert.

El president de la patronal de transports recorda "l'esforç" que ha suposat doblar el nombre de passatgers en els darrers deu anys a la demarcació. "Hem passat de quatre a vuit milions de viatgers en transport públic i ara ho podem perdre", alerta.

Per tot plegat, des d'Asetrans demanen ajudes al Govern per poder mantenir les línies actuals o subvencionar-ne de noves per tal que la sensació de seguretat dels passatgers

s'incrementi. D'aquesta manera, esperen poder tornar a guanyar clients i mantenir el sector.



El turisme, un cop dur

On el cop també s'ha deixat notar ha estat en els transports de passatgers relacionats amb l'oci i el turisme. Les contractacions d'aquest servei s'han reduït un 90% respecte a l'any passat, en bona mesura com a conseqüència de les restriccions en aquest àmbit. "Si no ens creiem que el turisme ens dona de menjar i l'incentivem, aquest no tornarà. Lamentablement no veiem cap mesura en aquest sentit i això ens preocupa molt", assenyala Gilabert.

A més, el president de la patronal de transports de Girona recorda que les competicions esportives o bé s'han suspès o se celebren sense públic. A tall d'exemple, els partits que el Barça disputa al Camp Nou mobilitzen una important flota d'autocars que ara no poden prestar aquest servei.

En canvi, Gilabert reconeix que el transport escolar s'ha recuperat i se'n felicita. "Ara per ara és el que sustenta el sector, però és evident que amb això no n'hi ha prou", concreta.



Continuen faltant conductors de camió

La pandèmia, però, no ha afectat el sector del transport de mercaderies. Més aviat al contrari. Gilabert explica que la feina ha anat en augment, i un dels motius és l'increment de les compres a través d'internet que hi ha hagut durant el confinament.

Per això, Asetrans anima els joves a treballar com a conductors de camions, si bé reconeix que l'accés "no és fàcil". "És lògic que molts s'ho repensin ja que t'has de treure un carnet que costa 3.000 euros i fins els 21 anys no hi pots accedir. Ens cal una formació pública", conclou Gilabert.