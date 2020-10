Els expedients de regulació d'ocupació s'han multiplicat per quatre a l'estiu

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, pronostica que la tardor serà «molt complexa» per al mercat laboral català després que els EROs s'hagin multiplicat per quatre a l'estiu en comparació amb l'any passat. Els últims quatre mesos s'han saldat amb 6.581 afectats per un acomiadament col·lectiu, en moltes ocasions enmig de circumstàncies que van «més enllà de la COVID-19» i amb una reforma laboral que «facilita aquestes decisions». «Seguirem tenint EROs durant la tardor i l'hivern perquè la situació econòmica és complexa», va avisar. En aquest sentit, el conseller veu amb «preocupació i neguit» la nova tramitació d'ERTOs amb «vuit tipologies i elements molt interpretatius».

El titular de Treball va admetre que un govern en funcions «no ho té més fàcil» per afrontar els problemes econòmics derivats de la pandèmia perquè l'executiu es veu «limitat» i sense capacitat de presentar uns nous pressupostos. El Homrani, que és conseller des del 2018, va assegurar que la decisió de continuar ocupant el càrrec passades les eleccions es prendrà de «forma col·lectiva» i no individual. «Si de veritat et creus els projectes col·lectius, estàs a disposició del col·lectiu», va explicar.

El Homrani va afirmar que l'evolució de l'economia dependrà de «com es conjuguen les modalitats d'ERTO amb com som capaços de gestionar la pandèmia». En aquest sentit, el conseller va admetre que veu amb «preocupació i neguit» la nova tramitació d'expedients al Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE), que s'ha de fer abans del 20 d'octubre. «Vull pensar que han mirat d'endreçar una informació que és caòtica ara mateix. Hem tingut un coll d'ampolla administratiu d'unes dimensions espectaculars en aquest àmbit que ha acabat afectant drets de treballadors, ho veiem amb inquietud», va admetre.

Serà l'autoritat laboral de cada comunitat autònoma qui analitzarà aquestes noves tipologies d'ERTO, quelcom que pot provocar que la norma s'interpreti d'una manera o una altra en les diferents comunitats autònomes. «La norma dona molta interpretació i ens podem trobar que depenent de l'autoritat laboral té una interpretació o una altra», va dir, abans de recordar que a algunes comunitats «la gran majoria d'ERTOs van acabar entrant per silenci administratiu». Un dels expedients que deixen més camp a la «interpretació» és el de les empreses que formen part de la cadena de valor dels sectors més afectats.

El Departament que dirigeix, va explicar, ja ha fet la seva feina publicant una instrucció divendres passat perquè els empresaris tinguin clars els criteris que seguiran. Pel que fa als terminis, va reclamar que els expedients s'allarguin durant tot el 2021 el més aviat millor. «Tots som conscients que el 31 de gener no haurem acabat amb la pandèmia», va dir, «no esperem a l'últim moment, no generem aquesta incertesa».

Fa mesos que el Departament mira de pactar un protocol de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE), que és l'encarregat de pagar les prestacions d'atur i, per tant, dels ERTOs.



Proposta «simplificada»

El conseller va admetre que han rebutjat una oferta prèvia del ministeri que dirigeix Yolanda Díaz perquè «implicava un tràmit més» per als afectats i han tornat a enviar una proposta «simplificada» per poder «ajudar a netejar bases de dades, filtrant els errors, comunicant als treballadors quin problema tenen, quins documents necessiten i com es pot solucionar». «En aquest cas hi va haver bona recepció per part de la ministra, esperem tancar-ho en breu», va anunciar. «Ens fa cosa dir que ho acabarem tancant amb set mesos de retard», va afegir, a continuació.