L'aeroport de Girona tanca el setembre amb un 96,7% menys que l'any passat

La recuperació tímida de l'activitat aèria registrada durant els mesos forts de la temporada d'estiu a l'Aeroport de Girona ha quedat enrere i l'estadística d'Aena reflecteix una nova davallada important en el nombre de viatgers. Durant el mes de setembre, només han utilitzat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 8.603 viatgers, un 96,7% menys que el mateix mes de l'any passat. I l'acumulat de l'any també evidencia l'impacte de la covid-19 en el trànsit aeri i la reducció de connexions de les companyies. En concret, entre gener i setembre han passat per l'Aeroport Girona-Costa Brava 166.677 passatgers, un 89,9% menys que durant el mateix període del 2019.

L'estadística d'Aena dels mesos forts per al turisme a les comarques gironines recollia una tímida recuperació durant els mesos de juliol i agost, tot i que el nombre de viatgers estava molt allunyat del d'anys anteriors. Durant l'agost, 37.565 passatgers van volar des de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, però van suposar un 87,7% menys que en el mateix mes de l'any passat.

Tot i això, eren uns 2.000 viatgers més que al juliol (35.613) i una xifra molt superior als només 756 viatgers de tot el mes de juny, en plenes restriccions de moviment per la crisi de la covid-19.

Ara, els mesos forts de la temporada d'estiu ja han quedat enrere i l'estadística torna a marcar un nou descens de viatgers. En concret, aquest mes de setembre han volat des de l'Aeroport de Girona 8.603 passatgers, un 96,7% menys que el mateix mes de l'any passat.

En perspectiva, l'impacte de la crisi sanitària i de la reducció de connexions aèries també es nota en l'acumulat de l'any. Segons les dades d'Aena, entre gener i setembre hi ha hagut 166.677 viatgers, un 89,9% menys que durant el mateix període del 2019.

En relació al nombre d'operacions, durant el mes passat es van fer 1.186 enlairaments i aterratges a la pista de Vilobí d'Onyar, un 41,3% menys que al setembre passat. I en l'acumulat de l'any, es 7.346 operacions des de gener suposen un descens del 48,4%.

Per contra, el trànsit de mercaderies s'ha disparat d'un any per l'altre. Aquest setembre se n'han transportat 92.927 quilos, un 716,1% més. Una tendència a l'alça que també fa augmentar l'acumulat de l'any, durant el qual s'han mogut 290.362 quilos de mercaderies des de l'Aeroport de Girona, un 354% més que durant els primers nou mesos del 2019.