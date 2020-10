Nestlé Girona tancarà l'any amb un rècord històric de producció

A l'esquerra, Jordi Jaén, responsable de la fàbrica, davant de la nova caldera. A sota, el dipòsit on es crema el marro del cafè a 1.000 graus per generar vapor.

A l'esquerra, Jordi Jaén, responsable de la fàbrica, davant de la nova caldera. A sota, el dipòsit on es crema el marro del cafè a 1.000 graus per generar vapor. aniol resclosa aniol resclosa

La planta que Nestlé té a Girona preveu tancar l'any 2020 amb una producció de rècord: 82.000 tones de cafè. Aquests són els volums que maneja la fàbrica, una de les més importants de la multinacional suïssa en relació a aquest producte a tot el món. Mai des de la inauguració de les instal·lacions de la riba del Ter, l'any 1968, s'havia arribat a fer tant de cafè. La direcció de la planta ja tenia sobre la taula l'objectiu de superar les 76.000 tones de l'any passat abans que esclatés la crisi de la Covid-19. Tot i el terrabastall de la pandèmia, l'empresa ha pogut tirar endavant i millorar la xifra de producció del 2019.

Aquest 2020 també ha estat clau per l'entrada en funcionament de la caldera de marro, una instal·lació que ja està operativa i que permet convertir els pòsits del cafè en biocombustible per generar el vapor d'aigua necessari per fer el cafè soluble, la joia de la corona de la instal·lació.

De moment, els números surten a Nestlé Girona l'any de la pandèmia. «Com que som una empresa d'alimentació i la nostra vocació és donar un servei essencial, des del primer dia (de l'estat d'alarma) vam fer mans i mànigues per mantenir la planta en operació; afortunadament ho vam aconseguir, gràcies a l'esforç del comitè d'empresa i de tots els treballadors, i no hem tancat cap dia», explica el responsable del complex de Nestlé a Girona, Jordi Jaén. L'empresa va aplicar des d'un primer moment protocols estrictes de seguretat: neteja de mans, desinfecció, mascareta obligatòria, etc.

En aquest sentit, la característica del producte també ha ajudat a capejar el temporal. La majoria del cafè que fa Nestlé a Girona està destinat al consum de les llars, una tendència que ha anat en alça aquests darrers mesos en detriment dels bars i restaurants. Això ha afavorit la sortida dels productes que es fan a la planta: cafè soluble, cafè descafeïnat i cafè en càpsules de Dolce Gusto. «En les tres categories hem augmentat», destaca Jaén, que per «política d'empresa» no vol revelar què suposa això en euros. Això sí, va recordar que el 2019 la divisió ibèrica de Nestlé va facturar 2.000 milions d'euros «i nosaltres som una fàbrica que exporta més del 85%; una part és local, l'altra va altres mercats i negocis».



L'1% del cafè mundial

La planta de Nestlé és un dels llocs del planeta amb una concentració més elevada de grans de cafè. Concretament, cada any hi arriba l'1% del cafè verd d'arreu del món. Amb aquesta matèria primera la multinacional en fa sobretot cafè soluble (36.000 tones) sota la marca Nescafé i també venut a altres companyies. L'altra branca és el descafeïnat, que suposa un volum de 26.000 tones. I la tercera pota és el Dolce Gusto, la fàbrica de la qual es va inaugurar el 2009. Actualment fa 2.800 milions de càpsules anuals.

Per millorar la sostenibilitat a l'hora de fer el cafè soluble, aquest any l'empresa ha posat en funcionament una nova tecnologia que permet aprofitar un subproducte com és el pòsit del cafè com a biocombustible per generar vapor per seguir produint cafè soluble. El procés es duu a terme en una gran caldera que crema el marro per generar aquesta energia de manera sostenible. De moment no cobreixen tota la producció de vapor, però l'empresa estudia que en un futur hi hagi més plantes com aquesta o similars. La inversió ha costat 17 milions d'euros i la planta preveu amortitzar-la en 6 o 7 anys.



Aposta per la província

Segons Jaén, això suposa una manera de veure la importància que Nestlé dona a la fàbrica de Girona. De fet, recorda que en els últims onze anys la multinacional de Vevey ha invertit més de 450 milions d'euros a la planta gironina, i la ha convertit en una de les més potents de la província, tant per dimensions (té vora 1.000 treballadors i una superfícia similar a la del barri del Mercadal de Girona), com pel que fa a la producció i el volum de negoci.