El grup alimentari Covalco estudia la compra de l'empresa gironina GM Food

HD Covalco, grup alimentari amb seu a Granollers, s'ha interessat en la compra de GM Food, l'empresa més gran de les comarques gironines. La distribuïdora, propietària entre d'altres dels supermercats Coaliment estudia aquests dies la possibilitat d'assimilar l'enorme volum de negoci de la seva competidora, l'antiga Miquel Alimentació, el gegant líder de la distribució alimentària majorista a Espanya i actualment propietat de la multinacional xinesa Bright Food, que fa uns mesos va anunciar que posava a la venda el negoci gironí.

Segons va informar el rotatiu econòmic Expansión, la compra es podria dur a terme per una xifra aproximada de 200 milions d'euros, si bé la incidència de la pandèmia pot acabar fent ballar el cost final. El 2015 Bright Food va adquirir el 100% del capital de l'empresa amb seu a Vilamalla per 110 milions d'euros, però recentment va decidir desprendre's del negoci.

De moment, el nom de Covalco és l'únic que ha transcendit per optar a la compra de GM Food, si bé diverses fonts apunten també a una multinacional estrangera que encara no hauria presentat oferta. Si es materialitza l'oferta, Covalco es faria amb el negoci de la seva competència i es convertiria en una de les distribuïdores alimentàries més importants del seu sector.



Presència a Girona

De fet, HD Covalco ja és un dels grans hòldings alimentaris catalans i té una arrel gironina. L'origen es remunta a fa més de 80 anys, quan Josep Saperas va obrir un petit establiment d'ultramarins a Granollers. Durant els anys 70 va ampliar el seu negoci adquirint diversos comerços sota el nom de Comercial Sapera, una operació que va culminar amb la unificació dels establiments sota la marca Coaliment. A partir d'aquí, l'empresa va iniciar una trajectòria expansionista que acabaria comportant la creació del hòlding de distribució (HD) Covalco el 1995, integrat per Coaliment, el grup inversor Corporació Sant Bernat, Corsabe, i l'empresa gironina Valvi S.A.

Amb l'empresari gironí Joaquim Vidal com a conseller delegat del nou grup, Covalco va iniciar una nova etapa amb 1.900 empleats, 500 franquícies, 122 supermercats propis i 5 magatzems, (un dels quals a Sant Gregori). Però el triumvirat va durar poc. El 1997 els fundadors de Valvi van vendre's totes les seves accions a la família Saperas de Coaliment, i es va quedar aquesta última com a propietària del hòlding. Vidal va atribuir la venda en un «desequilibri de l'accionariat», ja que Corsabe, presidit per Pedro Cuatrecasas, també havia decidit vendre la seva part. D'aquesta manera, la matriu granollerina va fer-se amb el domini absolut del hòlding. Cap a finals de la dècada dels 90 va iniciar la cobertura de la resta del territori espanyol, i durant els primers anys del segle XXI va adquirir la societat Curiel Díaz, la cadena d'alimentació aragonesa 7 Alimentació 7 i la cadena andalusa Caro Ruiz. Actualment és la propietària de marques com Coaliment, Trady's, Comerco, Comarket i Vitem&Co.

La seva expansió ha donat com a resultat 1.400 empleats, 10 plataformes logístiques, 1.ooo establiments, 90 cash&carrys i una facturació de 575 milions d'euros (2018). El volum de negoci de GM Food és actualment el doble (més de 1.100 milions d'euros). L'antiga Miquel Alimentació també compta amb 2.500 treballadors i vora els 700 establiments franquiciats.