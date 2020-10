Hostaleria i comerç de Girona preveuen un cop fort i que els abocarà a nous ERTO

El sector de l'hostaleria i el comerç de la ciutat de Girona preveuen que les noves restriccions sanitàries comportaran un cop fort a l'economia gironina. A més, els hotelers i restauradors preveuen aplicar nous ERTO a les seves plantilles a causa dels tancaments de, coma a mínim, 15 dies. El director d'un dels hotels gironins, Jordi Mias, ha recordat que tot just ara estaven recuperant els treballadors dels seus expedients, però ara hauran de "tornar incorporar-los". Tan comerciants com hostalers entenen que les mesures són "necessàries" per a contenir el virus. Tot i així, l'empresariat ha demanat a les administracions que aprovin mesures que garanteixin la supervivència dels establiments després de la pandèmia.

Les noves restriccions sanitàries anunciades aquest dimecres han suposat un daltabaix a l'empresariat dels sectors de l'hostaleria i del comerç. Per una banda, els hotelers i restauradors gironins estan estudiant tornar a implementar els ERTO a la seva plantilla a partir de la setmana vinent després de l'anunci de les noves restriccions sanitàries que comportaran el tancament de bars i restaurants durant, com a mínim, dues setmanes.

El director de l'Hotel Carlemany de Girona, Jordi Mias, ha assegurat que les mesures arriben en un moment en què la majoria d'empreses havien "començat a sortir dels ERTO" i recuperaven els seus treballadors però ara es veuran abocats a "tornar incorporar-los" als expedients temporals.

De moment ja han notat com aquest dimecres han rebut les primeres cancel·lacions de reserves de cara a les properes dues setmanes. Precisament d'aquí a dues setmanes coincideix amb les Fires de Sant Narcís de la capital gironina. Es tracta d'uns mesos en què habitualment els hotels de la ciutat "estaven plens", mentre que ara la previsió és que les ocupacions siguin inferiors al 20%.

De fet, ja preveien unes "fires descafeïnades" per les restriccions que tenia Girona i Salt, però amb les noves restriccions aquesta situació empitjorarà. Segons Jordi Mias, les noves mesures obligaran als empresaris a "fer dos o tres passos enrere" i això implicarà recuperar els ERTO per a la plantilla per tal de reduir les despeses.

Les restriccions, però, també implicaran que alguns dels hotels que encara no havien obert no ho facin. Jordi Mias també ha augurat que aquestes mesures suposaran "una estocada final" per a petites empreses del sector de l'hostaleria que els estiri al tancament dels negocis.



"És una notícia molt negativa pel sector"

Les noves restriccions han agafat mig per sorpresa a alguns establiments, que valoren molt negativament la notícia. És el cas del bar restaurant La Manon de Girona. Una de les seves empleades Roser Juanola afirma que no s'ho esperaven i que arriba en un moment "realment complicat pe sector". "A un local com el nostre li costarà molt perquè no podem assumir fer només per emportar", assegura. A més, creu que la mesura s'allargarà més enllà de 15 dies i afirma que el sector ja està molt tocat per les restriccions que encara són vigents a Girona i Salt. "Hem pogut ampliar la terrassa però hi ha hagut una davallada", afegeix.

El gerent de la granja Bescuit Toni Lara també valora molt negativament la decisió. "Ja venim del tancament i aquest mesos no hem superat el 50%, en alguns casos el 30% perquè entre la gent hi ha desconfiança", diu. "Ara si ens fan tancar dues setmanes mínim, la cosa serà molt complicada", afegeix. En aquest sentit, critica que el sector encara no sàpiga quines opcions tindrà en relació al menjar per emportar i tampoc si es podran acollir als ERTO al 100%.

"Els nostres empleats estan tots al 50%. Espero que no hagi de tancar molta gent i que nosaltres no siguem un d'ells", afirma.



Preservar la campanya de Nadal

Els comerciants del centre de Girona admeten que les noves restriccions suposaran una "patacada forta" per a uns negocis ja "molt tocats" pel confinament total durant la primera onada de la pandèmia. La vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, afirma que entenen que són unes mesures "necessàries" per frenar els contagis de covid-19 però espera que arribin a temps i que permetin "salvar" les vendes de la campanya de Nadal.

Segons les noves restriccions, els comerços han de limitar l'aforament al 30%. Segons Ramírez de Cartagena, al centre de Girona no suposa una dificultat perquè la majoria són petits comerços que poden garantir les mesures sanitàries. Tot i això, assenyala que el tancament de bars i restaurants i, sobretot, la petició de limitar al màxim la mobilitat de la ciutadania a desplaçaments estrictament necessaris els passarà factura: "Al final, anar a comprar és una experiència, i si no pot ser així, segur que notarem una davallada de clients".

Ramírez de Cartagena assegura que els comerços gironins compleixen i compliran amb les recomanacions sanitàries i demana a la ciutadania que facin cas de les restriccions per aconseguir doblegar la corba de contagis per poder recuperar l'activitat. "I quan això passi, que se'n recordi que som aquí", ha dit.

Girona Centre Eix Comercial també demana a les administracions ajudes "clares i ràpides" per garantir la supervivència dels negocis. Sobretot, diu, perquè per a molts serà complicat mantenir l'activitat si les restriccions s'allarguen més enllà de quinze dies o afecten la campanya de Nadal. "Les fires de Girona ja fa dies que les donem per perdudes, ara volem ser una mica optimistes i esperar que es puguin fer les vendes de Nadal", ha conclòs.