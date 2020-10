El Congrés convalida el decret que regula el teletreball i la pròrroga dels ERTO

El Congrés dels Diputats ha convalidat al ple d'aquest dijous el decret llei que regula el teletreball per una àmplia majoria. La regulació va entrar en vigor aquest dimarts, 20 dies després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de l'acord entre govern espanyol, sindicats i patronal. La norma fixa que el treball a distància serà voluntari i reversible i que les despeses derivades del teletreball estaran a càrrec de l'empresa. Les condicions s'hauran de tancar en un acord entre l'empresa i els empleats que treballin a distància més d'un 30% de la jornada laboral. Hi han votat a favor el PSOE, Unides Podem, PP, ERC, Cs, PNB i EH Bildu així com altres grups minoritaris.

El decret ha obtingut 293 vots a favor, un en contra i 54 abstencions (Vox). D'altra banda, la cambra baixa també ha avalat la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 31 de gener, mesura que també és fruit del diàleg social i renova -amb algunes modificacions- la mesura que està en marxa des de l'inici de la pandèmia. Tots dos es tramitaran com a projecte de llei.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat el decret de teletreball que "obre la porta a la legislació laboral del segle XXI" i dona "solucions adequades" a una realitat, la del treball a distància, que ha viscut un "auge" amb la crisi del coronavirus. Segons Díaz, la norma és una "referència entre els països de l'entorn" europeu i l'avala que sigui fruit del diàleg social.

Díaz ha insistit que el decret atén a la necessitat "d'aportar certeses" a una qüestió "impostergable". "Sorgeix per cobrir un important buit" legal i "estableix pilars per al desenvolupament de formes sanes de treball a distància", ha dit. Segons la ministra de Treball, el text dona "l'oportunitat" a les empreses de tenir les eines per organitzar-se d'una forma "més racional i eficient" i "millora les condicions laborals" dels treballadors.

Tant ERC com JxCat han valorat positivament el decret al qual han votat a favor per molt que hi han fet alguna matisació. El diputat republicà Jordi Salvador ha afirmat que la norma "avança en la bona direcció" però hi ha trobat a faltar aspectes com una concreció sobre sancions per a empreses que vulnerin la desconnexió digital. El diputat de JxCat Ferran Bel ha dit que el seu grup està "d'acord amb els principis que el basen" amb alguna puntualització.

Cs també s'ha mostrat favorable i ha valorat que el text "proporcioni suficient flexibilitat" per pactar les condicions de teletreball. El PNB s'ha manifestat en el mateix sentit. D'altra banda, EH Bildu hi ha votat a favor per molt que ha criticat que el text té "algunes llacunes". Terol Existeix també ha votat a favor mentre que el BNG s'ha abstingut perquè "molts aspectes queden sense resoldre".

El PP hi ha votat a favor tot i que han criticat que el text és "ambigu" i "confús". Els populars han aprofitat el seu torn per carregar contra la gestió econòmica del govern espanyol i argumentar que l'única manera de mantenir llocs de treball és que hi hagi un nou executiu. Vox ha opinat que el decret genera "incertesa" i s'ha abstingut.



Aprovació de la pròrroga dels ERTO

La cambra baixa també ha aprovat altres decrets laborals i econòmics, com el dels ERTO que també ha estat defensat per Díaz. Ha obtingut el suport de 345 diputats, pràcticament tots els grups. Aquesta pròrroga adapta els ERTO per a companyies que pateixin restriccions per motius sanitaris, amb exoneracions del 70 al 100%, i estableix dues modalitats, la d'impediment i la de limitació. Les empreses dels sectors més afectats es podran acollir als ERTO com es coneixien fins ara amb exoneracions de les quotes de la Seguretat Social d'entre el 75 i el 85%.

També s'ha convalidat el decret de teletreball en l'administració pública, que inclou mesures transitòries en matèria de sanitat per a la contractació de professionals sanitaris per part de les CCAA.