Ryanair redueix els vols d'un 60% a un 40% per les restriccions de mobilitat

Ryanair ha actualitzat la programació d'aquest hivern, amb una reducció "notable" dels vols a gran part d'Europa Central, Regne Unit, Irlanda, Àustria, Bèlgica i Portugal. La companyia ha disminuït la seva capacitat del 60% al 40% en comparació amb l'any anterior per les restriccions imposades pels governs europeus. Les noves mesures han provocat una "lleugera" disminució de les reserves a l'octubre i una caiguda "significativa" al novembre i desembre. L'empresa espera mantenir fins al 65% de la xarxa de rutes d'hivern, però amb freqüències reduïdes, i ha anunciat "importants retallades" a les bases de Bèlgica, Alemanya, Espanya, Portugal i Viena, a més del tancament durant l'hivern de les bases de Cork, Shannon i Toulouse.

La companyia ja va reduir la capacitat operativa d'un 50% a un 40% a l'octubre pel "dany" causat pels "continus canvis en les restriccions i les polítiques de viatge dels governs de la Unió Europea". Ara, l'empresa mantindrà aquesta reducció en la temporada d'hivern, entre els mesos de novembre i març. Amb tot, espera que el tràfic de tot l'any fiscal es redueixi a uns 38 milions de passatgers, una previsió que podria ser modificada a la baixa si s'imposen noves restriccions.

"Tot i que lamentem profundament aquestes retallades en la programació d'hivern, ens hem vist obligats a portar-les a terme per la mala gestió governamental dels serveis aeris", ha assegurat el conseller delegat del Grup Ryanair, Michael O'Leary, en un comunicat.

"És inevitable, donada l'escala d'aquestes retallades, que aquest hivern implementem més polítiques de vacances no remunerades i jornades compartides en aquelles bases en les quals hem acordat una reducció de la jornada laboral i la remuneració, una mesura que creiem que serà millor a curt termini en comptes de pèrdues massives de llocs de treball", ha afegit.

El conseller delegat del grup ha reconegut que també hi haurà més acomiadaments en les "petites bases" de tripulació de cabina on encara no s'ha arribat a un acord sobre el temps de feina i les retallades salarials, que ha situat com "l'única alternativa".

En aquest context, O'Leary ha demanat als governs de la Unió Europa que adoptin "immediatament" el sistema de semàfors de la Comissió de la Unió Europea, que permet la viabilitat de vols segurs entre estats i regions que puguin demostrar que les taxes de casos de coronavirus són inferiors a 50 per cada 100.000 habitants.