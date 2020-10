El deute d'empreses i famílies s'enfila fins al 141% del PIB

El deute consolidat de les empreses, les llars i les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars (ISFLSH) a Espanya representava al segon trimestre d'aquest any el 141,2% del PIB, segons les últimes dades del Banc d'Espanya publicades ahir.

La xifra suposa 8,9 punts més que en el mateix període de l'any passat, un repunt que la institució atribueix tant a l'augment del deute en si com a la forta caiguda del PIB. En xifres absolutes, el deute era d'1,65 bilions d'euros. En concret, el de les societats no financeres era del 80,6% del PIB i el de les famílies i ISFLSH, del 60,6%.

Pel que fa a la riquesa financera de les llars, el segon trimestre va ser d'1,58 bilions d'euros, una caiguda del 0,5% respecte a l'any anterior. Amb tot, quan es comptabilitza amb relació al PIB –que ha caigut fortament per culpa de la pandèmia-, la ràtio de riquesa és del 135,5%, uns 5,5 punts mes que fa un any.



Patrimoni

En paral·lel, el patrimoni dels espanyols en plans de pensions de sistema individual s'ha reduït en 140 milions d'euros en l'últim mes, fins als 77.462.000 d'euros al setembre, i acumula una rendibilitat mitjana negativa del 2,3% en l'últim any, segons les dades d'Inverco.

L'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions va destacar que aquests vehicles d'estalvi per a la jubilació «han recuperat més de 5.100 milions d'euros» en els últims sis mesos. No obstant això, el patrimoni total encara continua per sota dels 79.850 milions d'euros que tenia al tancament del 2019, després de la crisi de la covid.

Al setembre, els partícips van ingressar aportacions per 209 milions d'euros, ja que es van beneficiar de 205 milions d'euros en prestacions, de manera que el saldo, és a dir, les aportacions netes del mes, van ser entrades de 4,2 milions d'euros. Pel que fa a la rendibilitat, els plans de pensions pateixen pèrdues en totes les categories en els últims dotze mesos, amb un -2,3% de mitjana en l'últim any.