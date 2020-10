Josep Maria Nin augura la intervenció d'Espanya si no hi ha un canvi de gestió

L'exconseller delegat de CaixaBank Joan Maria Nin va augurar ahir que Espanya serà intervinguda econòmicament per institucions com el Fons Monetari Internacional (FMI) o la Unió Europea si no canvia la «gestió» que està duent a terme el Govern per sortir de la crisi provocada per la pandèmia.

En un debat econòmic en la presentació de el Saló Nàutic de Fira de Barcelona, Nin va opinar que Espanya està entre els països que pitjor està gestionant els efectes econòmics de la pandèmia i va augurar que d'aquesta crisi hi haurà països molt beneficiats i altres molt perjudicats.

«L'esperança és que no estem sols. Tenim a l'FMI i la UE, confiem en ells», va afirmar el qual també va ser director de l'equip que va negociar l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea.

Nin va restar gravetat a la pandèmia, subratllant que és la segona més benigna de la història, però va destacar que ha provocat una triple crisi: d'oferta, de demanda i la sanitària que «és una combinació mortal si no es gestiona bé».



Canvi recent

L'exconseller de Caixabank va assenyalar que Espanya solia ser un país que gestionava molt bé, però que en els últims anys «s'ha destrossat les altes capes de l'administració que s'han omplert d'aficionats, arribistes i gent amb bona voluntat» però sense capacitats .

Nin també ha criticat com el Govern està organitzant la gestió dels fons de reconstrucció europeus i ha demanat la creació d'un ministeri que s'encarregués de la seva organització per tenir línia directa amb Brussel·les i fos independent de la Moncloa per «evitar un berenar clientelar» dels recursos.

«És patètic que cada any no es facin servir tots els fons de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) perquè no es presenten projectes», i va assegurar que pot arribar a ocórrer el mateix amb les ajudes europees per a la reconstrucció.

Nin va opinar que la situació actual és diferent de la de 2012 quan «ni Europa ni els Estats Units podien permetre la caiguda d'Espanya perquè arrossegava a l'euro» i que el país seria més fàcil d'intervenir.

«Vam estar a això de que ens intervinguessin. Al meu em crida Merkel al juny de 2012, en l'últim minut per veure com podíem fer-ho», va assegurar l'exconseller de CaixaBank, i va afegir que després es va desbloquejar la línia de 100.000 milions que va rebre el Govern de Mariano Rajoy, però que abans s'estava discutint a Washington el final de la moneda única i que el catalitzador era la situació d'Espanya, en les seves paraules.



Endeutament

Sobre l'endeutament que suposaran aquests fons, Nin va dir que es pot hipotecar a les dues següents generacions si no es produeix un salt en la productivitat de l'economia a nivell mundial, que va apuntar que podria portar la tecnologia.

I en aquest sentit també va destacar les conclusions a les que es van arribar en el Simposi de Política Econòmica a Jackson Hole (Estats Units) d'aquest any en què «es va obrir la porta a la inflació», cosa que sempre facilita el retorn de els deutes.