Un 20% d'empreses petites i mitjanes preveu tancar definitivament per la crisi

Prop del 20% de les empreses petites i mitjanes (pimes) i autònoms es planteja tancar definitivament el negoci, cinc punts més que al maig, segons un estudi de Pimec. El risc de tancament és més alt encara en el sector de l'hoteleria i restauració, on un de cada quatre establiments es planteja abaixar la persiana.

El principal problema de les empreses és la davallada de l'activitat (72,5%), però aquesta circumstància s'està superposant cada vegada més amb dificultats financeres.

L'enquesta de la patronal mostra que el 68% d'empreses petites i autònoms preveu tenir problemes financers, un 24% abans d'acabar l'any. Aquest percentatge torna a ser més alt en hotels i restaurants, el 90% dels quals preveuen tensions financeres.



Crèdits ICO

Una de cada quatre empreses comença a notar problemes de morositat i gran part té dubtes sobre com podrà tornar els crèdits ICO. En concret, un 28,5% d'empreses consultades manifesten que no podran tornar aquests préstecs amb els terminis establerts, que són d'un any, i una quarta part (26%) no ho sap.

La patronal considera que la carència dels crèdits s'hauria d'allargar a dos anys i el període total de retorn a 10. «Després de la crisi de demanda, hem passat a un segon nivell de problemàtica. No s'han generat els ingressos necessaris per recuperar les empreses i una part important no podrà retornar els crèdits», va dir el gerent de l'àrea institucional de la patronal Àngel Hermosilla. Més de la meitat d'empreses amb un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en vigor que han respost a l'enquesta encara tenen afectats més del 75% de la plantilla i un 60% assegura que els seus treballadors no han cobrat correctament la prestació d'atur.

D'aquests, un 3,7% diuen que cap empleat a cobrat, un «greu problema» que la patronal exigeix que se solucioni.El nivell d'activitat entre pimes i autònoms continua sent baix tot i que és «el més elevat» que es registra des de l'inici de la pandèmia, segons Pimec.

Un 5,2% de companyies continua sense activitat mentre que un 41,7% manifesta que treballa menys que la meitat que l'any passat i un 45,2% que té una disminució de la feina d'entre el 50% i el 100%. L'organització empresarial ha puntualitzat que les xifres que han donat són el resultat d'una enquesta feta al setembre, quan encara no s'havia disparat la corba de contagis, i assegura que si s'haguessin fet ara, serien pitjors. Per això, el president de l'entitat, Josep González, va mostrar «preocupació» i va reclamar que s'eviti tancar negocis, com s'ha fet amb els bars i restaurants.



Teixit econòmic

«Les ajudes que s'estan posant en marxa no són suficients i si no es corregeix, tindrem un tancament més important el que hem anunciat ara. (...) A banda de la salut, l'objectiu també és mantenir el màxim de teixit econòmic i productiu. Per resistir fan falta més ajudes», va subratllar.