El coronavirus deixa tocat el negoci dels estancs de les comarques de Girona

Els estancs gironins han perdut vendes per la COVID-19.

Els estancs gironins han perdut vendes per la COVID-19. ddg

«Amb la covid i el tancament de fronteres del març, els estanquers de Perpinyà es van adonar que al Roselló no havien deixat de fumar». La frase, escoltada aquesta setmana en un estanc de Figueres, evidencia els efectes que la pandèmia ha tingut sobre el sector.

Entre gener i agost s'han venut a les comarques gironines 61 milions de paquets, un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, degut al confinament, l'aturada del sector turístic i el canvi d'hàbits derivats de la crisi sanitària de la covid-19. En valor, el descens supera el 18%: els estancs gironins han passat de facturar 160 milions d'euros els primers 8 mesos de 2019 a 130 milions aquest any.

L'impacte de la brusca caiguda durant els mesos d'estiu s'evidencia en territoris amb una potent indústria turística, com Girona, Balears o Alacant, on el descens frega el 30% entre els mesos de juny i agost. Són dades del Comissionat del Mercat de Tabacs, segons les quals les vendes de cigarrets a turistes han caigut un 40% en el que portem d'any.

Aquesta caiguda de les vendes legals es pot veure accentuada per l'increment del contraban a mesura que s'agreuja la crisi econòmica derivada de la covid-19, segons assegura la Taula del Tabac, organisme format per representant de productors, fabricants i comercialitzadors de tabac.

En aquest context, la recaptació fiscal derivada del tabac va caure a l'agost un 13,98%, fins als 740.810.000 euros a tot Espanya, mentre que en els vuit primers mesos retrocedeix un 7,23%, amb 5.693,9 milions d'euros.

En el marc de lluita contra la covid-19, les administracions han adoptat mesures restrictives excepcionals i temporals, entre les quals hi hauria la prohibició de fumar en terrasses i espais públics si no es respecten les distàncies de seguretat.

A les comarques gironines, el volum total de venda de tabac està molt condicionada per l'efecte del turisme. Pel que fa a la xifra de fumadors, la Generalitat estima que cada any s'incrementa el nombre de persones que deixa de consumir (uns 60.000 cada any a Catalunya). Segons dades del departament de Salut, més d'un milió i mig de catalans (un 24% dels majors de 14 anys) fuma.