Les exportacions gironines mantenen l'empenta i han crescut un 4% a l'agost, arribant als 412,5 milions d'euros (MEUR). I això en un context en què la pandèmia ha provocat que les vendes a l'exterior de les empreses catalanes i estatals continuïn enfonsant-se. Perquè a Catalunya, a l'agost el descens se situa en el 6,2%; i arreu de l'Estat, aquest percentatge arriba al 9,1%. L'agroalimentari gironí continua impulsant-se (si bé a l'agost, les càrnies es frenen). De fet, en l'acumulat del 2020, el sector ja ha facturat un 12% més a l'exterior en comparació amb l'any passat. Això de retruc, frena els alts i baixos que han tingut la resta de sectors i fa que, en conjunt, les exportacions siguin similars a les del 2019 (sumant 3.743,7 MEUR).

Les exportacions gironines deixen enrere l'impacte de la primera onada de la pandèmia. Després d'arribar a caure fins a un 15% entre abril i maig, l'arribada de l'estiu va suposar un punt d'inflexió per a les vendes a l'exterior. I els registres positius s'han mantingut durant el juny, el juliol i l'agost.

Segons l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant l'agost les exportacions gironines han crescut un 4% (el mateix percentatge que també van registrar al juliol). En concret, les empreses del territori han fet vendes a l'estranger per valor de 412,5 MEUR.

Aquest creixement, a més, arriba en un moment en què el coronavirus, i l'atonia dels mercats, han provocat que la tònica general sigui, precisament, de davallada. I és que Catalunya tanca l'agost amb un descens del 6,2% en exportacions. A Barcelona, les vendes a l'exterior cauen un 8,2%; i a Tarragona, un 3,8%. Tan sols creixen a Lleida, però només tímidament (amb un 1,7%).



Les càrnies es frenen

A les comarques gironines, els bons registres d'agost tenen dues causes al darrere. Per una banda, la projecció exterior que té el sector agroalimentari (que creix un 3,1%). I per altra banda, l'alça que han registrat les químiques (que pugen un 2,1% en exportacions).

Durant l'agost, l'agroalimentari gironí ha fet vendes a l'exterior per valor de 220,7 MEUR. Dins aquest sector, les càrnies hi tenen una preeminència innegable. Però a diferència de mesos anteriors, durant l'agost aquest clúster –que sobretot, ven carn de porc- ha frenat les exportacions. Perquè dels 146,68 MEUR que va facturar en exportacions a l'agost del 2019, ara n'ha facturat 142,53.

Per la seva banda, les químiques han exportat per valor de 58,2 MEUR. I per darrere d'aquests dos sectors, s'hi situa el tercer que també és motor de l'economia gironina: la maquinària. Segons recull l'estadística del ministeri, durant l'agost les seves empreses han fet exportacions per valor de 38,07 MEUR (a l'agost del 2019 van ser-ne 28,28).



La Xina s'impulsa

Pel que fa als mercats, les dades també evidencien com Europa es refreda. Els països del vell continent continuen encapçalant el rànquing de destins dels productes gironins. Però a la gran majoria, les exportacions han baixat en relació a l'agost del 2019.

Així, a l'agost, les empreses gironines han fet vendes a França per valor de 94,26 MEUR (l'any passat van ser-ne 95,39); a Alemanya, de 24,67 MEUR (l'any passat, 26,78), i a Itàlia, de 21,27 MEUR (l'any passat, de 23,44).

Aquests descensos, però, s'equilibren amb l'augment que han tingut les exportacions a la Xina. Durant l'agost el gegant asiàtic s'ha mantingut com a segon destí dels productes gironins, amb vendes per valor de 68,31 MEUR. És gairebé el doble de les que s'hi feien en comparació amb un any enrere (perquè a l'agost del 2019, les exportacions gironines a la Xina van ser de 36,08 MEUR).



Similar al del 2019

Pel que fa a l'acumulat de l'any, el bon inici del 2020 sumat als registres dels mesos d'estiu fa que les exportacions gironines mitiguin els descensos de la primera onada de pandèmia. Entre gener i agost, les empreses del territori han fet vendes a l'exterior per valor de 3.743,7 MEUR, una xifra similar a la que es va assolir el 2019 (i que se situa tan sols en un descens del 0,1%).

De moment, el sector exterior gironí capeja l'impacte de la pandèmia. No passa el mateix, però, arreu de Catalunya, on les exportacions ja han arribat a caure un 15,2% en l'acumulat de l'any. Caldrà veure ara, però, si les noves restriccions que s'imposen –no només aquí, sinó també arreu d'Europa- tornen a passar factura a les vendes a l'exterior de les empreses gironines.