L'oferta laboral es desploma a la meitat fins al setembre a Girona per la COVID-19

A Girona la crisi del coronavirus ha desinflat l'oferta de llocs de treball. Segons l'últim informe de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, les ofertes de feina s'han desplomat un 50% fins al setembre respecte al mateix període del 2019.

Concretament, la província ha passat de 6.715 llocs ofertats a 3.301. En aquesta línia, el mes de setembre ha estat nefast. Les oportunitats laborals han caigut un 42% respecte al mateix mes de l'any passat, la xifra més elevada de Catalunya.

La tipologia d'ofertes que ha patit una davallada més forta és la no qualificada o que requereix com a màxim estudis primaris, que ha caigut gairebé un 56% respecte al 2019.

La segueixen la que demanda estudis secundaris (amb un 53%) i els estudis postsecundaris (39%). En el cas de Girona la baixada de l'oferta és generalitzada, amb una incidència especial al sector serveis (un 51% menys), però també a la construcció (49% menys). La indústria i l'agricultura també registren fortes davallades, amb un 37 i un 33% menys, respectivament.

Pel que fa a la dimensió de l'empresa, les que compten amb un volum d'entre 50 i 250 treballadors han passat a ofertar un 56% menys de llocs de treball. Les petites (menys de 50 empleats) han reduït un 47% les oportunitats de feina, mentre que la caiguda a les grans companyies ha estat d'un 51%.



Més de 22.000 ofertes

Al conjunt de Catalunya es van oferir 2.572 llocs de treball durant el mes de setembre, un 28,6% menys respecte al mateix període de l'any passat. Es tracta del descens més accentuat dels últims tres anys (el setembre de 2018, el nombre d'ofertes va caure un 6,91%, mentre que el setembre de 2019 va reduir-se un 15,9%). Al conjunt del territori català en l'acumulat de l'any s'han ofert fins a 22.126 llocs de treball, un 48,5% menys en comparació amb els nou primers mesos de l'any passat.

Segons indica l'informe, les ocupacions amb més ofertes durant el setembre corresponen a personal de neteja (125), oficials i operaris (108) i peons de transport i mercaderies (99).

Per sectors, a Catalunya la gran majoria d'ofertes publicades durant el setembre corresponen a feines relacionades amb els serveis (un 80,6% del total), seguides de la indústria (7,7%), l'agricultura (5,8%) i la construcció (5,6%). El 0,3% restant correspon a ofertes on no s'ha especificat el sector.

D'altra banda, tres de cada quatre ofertes publicades fan referència a un contracte temporal, mentre que la resta contemplen una relació laboral indefinida o mercantil.

Dins els contractes temporals, més d'una quarta part tenen una durada inferior a un mes. Alhora, a gairebé tots hi figura una durada inferior a dotze mesos.

La meitat de noves ofertes

Per demarcacions, Barcelona concentra gairebé la meitat de les noves ofertes registrades al setembre amb 1.554 (un 45,6% del total). Malgrat tot, a banda de Girona, Barcelona ha patit un dels descensos més accentuats pel que fa a la publicació de noves ofertes durant el mes de setembre (-29,5% interanual). A Lleida, la variació interanual ha estat del -24,4%, amb 257 nous llocs de treball, mentre que a Tarragona ha estat del -11,5%, amb 437 noves ofertes.