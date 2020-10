La Diputació de Girona destinarà 720.000 euros en ajuts per fomentar l'ocupació i dinamitzar l'economia

La Diputació de Girona destinarà 720.000 euros en tres anys per promoure polítiques actives d'ocupació i fer front a les conseqüències de la crisi de la covid-19. El ple ha aprovat una nova línia de subvencions per a la "retenció" de talent i la consolidació de personal tècnic en promoció i desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

El vicepresident de l'organisme, Pau Presas, ha explicat que això implicarà incentivar que els ajuntaments i consells comarcals facin "fixe" el personal tècnic i que, d'aquesta manera, es puguin desenvolupar polítiques de dinamització de l'economia.

La nova línia de subvencions aprovada aquest dimarts busca que els ajuntaments i consells comarcals consolidi el personal tècnic de promoció econòmica amb l'objectiu de desenvolupar projectes que generin activitat econòmica i "dinamitzin" el teixit empresarial i comercial. "Incentivem que els ajuntaments tinguin de manera permanent tècnics que són els que acaben desenvolupant les polítiques econòmiques", ha remarcat Presas.

En aquest sentit, ha recordat que en molts casos aquest personal es contracta a través de plans de treballs i programes que tenen una durada determinada. A més, la llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any i això provoca que moltes entitats no puguin consolidar les places. Això suposa, a la pràctica, que molts projectes no tinguin continuïtat per falta de personal.

La diputació hi destinarà 720.000 euros en tres anualitats, que permetran la consolidació de dotze tècnics en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local.

La línia d'ajuts estarà oberta a tots els ajuntaments adherits a la xarxa de menys de 50.000 habitants que ja tinguin personal tècnics en aquest àmbit i inclou els consells comarcals que donin suport en la promoció i la dinamització comercial dels municipis de menys de 2.500 habitants i que no disposin de personal tècnic en aquest àmbit.

Presas ha remarcat que amb mesures com aquesta es dota el territori de "més recursos" per "incentivar el progrés econòmic" i "generar llocs de treball". També ha afirmat que des de la Diputació estan abocant "tots els recursos disponibles per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la covid-19".



Tomben una moció sobre la gestió de l'aigua

D'altra banda, el ple ha tombat (amb els vots en contra de l'equip de govern de JxCAT i ERC) una moció de la CUP que demanava elaborar un estudi sobre l'estat de la gestió de l'aigua a la demarcació de Girona i oferir assessorament als municipis que vulguin municipalitzar el servei.

El vicepresident segon, Albert Piñeira, ha al·legat que no és "el rol de la Diputació" i que no veuen "possible" assumir un estudi "generalista per als 221 municipis".