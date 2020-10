Les empreses gironines recuperen el ritme d'exportacions d'abans de la pandèmia

La província de Girona té, en el capítol de les exportacions, un petit oasi enmig del desastre econòmic que està provocant la pandèmia del coronaviurs. Segons les últimes dades fetes públiques pel Ministeri d'Indústria i Comerç, durant l'estiu les comarques gironines han recuperat el múscul exportador que tenien abans de la crisi, un dels més tonificats de tot Espanya.

Les xifres a l'agost indiquen que l'empresariat ha venut a l'exterior els seus productes per valor de 412 milions d'euros, un increment del 4% respecte al mateix mes de l'any passat. És el tercer mes en positiu després que al juliol el negoci estranger augmentés un 4,3% i al juny un 7,9%. Són 92 dies en els quals Girona ha recuperat una crescuda sostinguda de vendes a l'estranger, seguint la dinàmica dels darrers anys. Les xifres contrasten enormement amb les dels mesos precedents, aquells que l'FMI ha anomenat «Gran Confinament», un període en el qual en un context inèdit d'aturada econòmica en àmbit mundial les vendes gironines a l'estranger van patir caigudes insòlites de fins al 23%.



Recuperació estiuenca

La recuperació estiuenca va en consonància amb la reobertura gradual que hi va haver a tot el món després de la tancada de la primavera. La reactivació de l'activitat a Europa o l'Àsia, els dos mercats principals de l'exportació gironina, explicaria aquest dinamisme revifat del negoci estranger de la província. En tres mesos les vendes forànies de les companyies han aconseguit arribar, pràcticament, als nivells previs a la crisi (es troben només un 0,1% per sota).

Però les xifres del Ministeri s'aturen a l'agost i no tenen en compte la situació actual de restriccions cada vegada més dures que els països (els de la Unió Europea, fonamentalment), han anat aplicant. Això pot acabar passant factura a un balanç exportador que any rere any ha marcat registres històrics. Ens podríem trobar, doncs, que per primera vegada en molt de temps Girona tanqués el 2020 amb menys exportacions que l'any precedent.

De moment, però, les dades del Ministeri reflecteixen l'elevada capacitat que té Girona per col·locar productes a l'exterior. La baixada de les importacions aquest any (un 10% menys, possiblement també motivada per la pandèmia) deixen un superàvit comercial de 2.028 milions d'euros, el més elevat d'Espanya juntament amb Guipúscoa. Tanmateix, aquesta xifra pot resultar enganyosa si es té en compte que molts productes que importa Girona arriben des del port de Barcelona o des d'altres centres logístics de l'àrea metropolitana, i, per tant, computen a la província de Barcelona.



L'agroalimentari sosté el pes

A les comarques gironines, els bons registres d'agost tenen dues causes al darrere. Per una banda, la projecció exterior que té el sector agroalimentari (que creix un 3,1%). I per altra banda, l'alça que han registrat les químiques (que pugen un 2,1% en exportacions).

Durant l'agost, l'agroalimentari gironí ha fet vendes a l'exterior per valor de 220,7 milions, segons dades d'ACN. Dins aquest sector, les càrnies hi tenen una preeminència innegable. Però a diferència de mesos anteriors, durant l'agost aquest clúster –que sobretot ven carn de porc– ha frenat les exportacions. Perquè dels 146,68 milions que va facturar en exportacions a l'agost del 2019, ara n'ha facturat 142,53.

Per la seva banda, les químiques han exportat per valor de 58,2 milions. I per darrere d'aquests dos sectors s'hi situa el tercer que també és motor de l'economia gironina: la maquinària. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant l'agost les seves empreses han fet exportacions per valor de 38,07 milions (a l'agost del 2019 van ser-ne 28,28). Pel que fa als mercats, les dades també evidencien com Europa es refreda, mentre que la Xina va a l'alça. En el conjunt de Catalunya, les exportacions van caure un 6,2% a l'agost fins als 4.492,3 milions, i van perdre un 15,2% des del gener.