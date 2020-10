Les càrnies gironines lideren el volum d'exportacions espanyoles a la Xina

La Xina és el principal mercat de les càrnies gironines, o així en dona fe la Unitat de Certificació de Girona, l'organisme estatal encarregat d'autoritzar la venda de carn a l'estranger. Entre gener i agost aquesta oficina ha registrat un total de 8.826 autoritzacions per vendre carn i productes carnis al gegant asiàtic. Això suposa el 28 per cent del total d'Espanya, la xifra més elevada. Per darrere hi ha Barcelona, amb 7.582 certificacions en el mateix període, un 24 per cent del total estatal, segons va informar la Subdelegació del Govern a Girona.

De les 786.158 tones de carn i productes carnis exportades per empreses espanyoles a la Xina, un 52,2% del total es tramita a través de les Unitats de Barcelona i Girona. Aquesta xifra representa un bon indicador de fins a quin punt les grans companyies càrnies de la província venen a l'Àsia, fins i tot en època de pandèmia. Justament dilluns el Ministeri d'Indústria feia públiques les xifres econòmiques de les exportacions càrnies gironines, que durant l'agost van facturar ni més ni menys que 142,53 milions d'euros en vendes a l'exterior.

És una xifra lleugerament inferior als 146,6 milions d'euros que va vendre l'any 2019, però tenint en compte el context de crisi global, la dada segueix essent reveladora.

Quan va esclatar la pandèmia les exportacions càrnies de les empreses gironines vivien el seu moment àlgid, sobretot per l'enorme demanda de carn de porc procedent de la Xina. La pesta porcina al gegant asiàtic havia delmat la seva producció i es va veure obligat a importar tot el que ja no podia produir.

Això va catapultar les vendes de les càrnies fins a nivells mai vistos, va disparar el preu del porc i va portar hores i hores de feina a les oficines certificadores i als treballadors d'inspecció animal de la província.

Durant el 2019 el Servei Veterinari d'Inspecció Animal de Girona va emetre més de 21.000 permisos veterinaris per enviar carn fora de la Unió Europea, un 14% més que l'any passat i un 36% més que el 2015.



Les exportacions resisteixen

Enguany el coronavirus ha deixat molt tocada l'economia però sembla que les exportacions resisteixen. Segons la Subdelegació, Catalunya és la comunitat autònoma que més carn i productes carnis exporta a tercers països. En el que va d'any, les Unitats de Certificació de l'Àrea d'Agricultura i Pesca de la Delegació del Govern a Catalunya han dut a terme 35.401 certificacions, fet que suposa un 62,70% del total de certificacions que es realitzen a Espanya. Unes dades que situen les Unitats de Catalunya com a líders a l'Estat.

Lleida se situa en tercera posició després de Girona i Barcelona, amb 1.523 certificacions, que representa un 5% del total. Tarragona, per la seva banda, té molt poques empreses càrnies en el seu entorn, però destaca en l'exportació d'animals vius.

De fet, el port de Tarragona és el segon port més important d'Espanya en operatives d'exportació d'animals vius i el primer port en importació de granels, amb 207 vaixells de càrrega a granel descarregats aquest any i 2.125.000 tones.



Sense parar

El treball que es duu a terme des de les Unitats de Certificació de l'Àrea d'Agricultura i Pesca de la Delegació del Govern a Catalunya no ha parat tot i la pandèmia ocasionada per la covid-19.

La mitjana nacional en l'àmbit d'exportacions de sanitat animal de les 39 unitats que hi ha a Espanya se situa en el que va d'any en 2.538 certificacions, una xifra àmpliament superada a Girona i a la resta de Catalunya.

Aquest 2020, el 50,24% de totes les certificacions d'exportació agroalimentàries que es realitzen a Espanya es coordinen des de les Unitats de Catalunya. Unes unitats que també certifiquen productes elaborats a Aragó.

A Barcelona, s'han dut a terme des de gener un total de 28.036 certificacions, que se sumen a les 16.308 de Girona, les 3.658 de Lleida i les 1.584 de Tarragona.