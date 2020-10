GM Food celebra els 50 anys del Gros Mercat de Figueres amb la renovació del local

L'acte per commemorar el mig segle de l'establiment.

L'acte per commemorar el mig segle de l'establiment. conxi molons

GM Food Iberica va inaugurar aquesta setmana la reforma del Gros Mercat de Figueres coincidint amb el 50è aniversari de l'obertura d'aquest establiment, que va ser el primer cash&carry que es va obrir a l'Estat espanyol, l'any 1970. L'acte, amb aforament reduït, va servir també per celebrar els 95 anys de la major companyia de Girona pel que fa a la facturació, nascuda a Figueres l'any 1925. El director general de GM Food, Lluís Labairu, va aprofitar per tenir un especial record cap a l'hostaleria i reiterar el compromís de l'empresa amb aquest sector especialment castigat per la covid-19. La commemoració va comptar amb la presència del conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

GM Food va encetar fa uns mesos un projecte de renovació dels seus centres Gros Mercat per tal d'adaptar-los a les necessitats dels seus clients. Aquest projecte ja és una realitat al Gros Mercat Figueres, on la companyia hi ha fet una inversió de 2,4 milions d'euros. També s'està implementant als centres de Girona i Palamós, i en els pròxims mesos al d'Olot.

Més de 8.000 metres quadrats

En paraules del director general de GM Food, Lluís Labairu, l'objectiu és crear cash&carry dels pròxims 10 anys: «No només adaptem els centres creant un nou model d'espai amb una nova implantació de les seccions, sinó que s'estableix una nova relació amb el client, amb un contacte més directe, proper i personalitzat amb els nostres especialistes».

En aquesta línia cada client també podrà escollir en cada moment com vol relacionar-se amb el seu Gros Mercat, si presencialment, a través del web, del centre d'atenció a client o d'un comercial. El Gros Mercat Figueres, que compta amb una superfície total de 8.032,82 metres quadrats dels quals 5.723 metres quadrats són de sala de venda, ha experimentat una renovació integral, que comporta un nou concepte del mercat de frescos. Amb una superfície de 1.294,46 metres quadrats, inclou fruiteria, carnisseria, peixateria i refrigerats, amb una major presència de productes locals, de més de 100 proveïdors de la província de Girona.

En definitiva, la reforma implica més qualitat, més referències de producte i en global, més comoditat en el procés de compra per part dels milers de professionals de l'hostaleria, restauració i comerç independent que utilitzen els seus serveis.



Quasi un segle

L'acte també va servir per celebrar els 95è aniversari de GM Food, companyia referent del sector majorista de la distribució alimentària a Espanya amb un volum de negoci de 1.161 milions d'euros i 2.500 empleats. La companyia compta també amb una xarxa formada per 6 plataformes logístiques repartides per tot l'estat. Actualment, el 60% de la facturació de GM Food correspon al sector de l'hostaleria i restauració, seguida del 38,5% que correspon a retail, supermercats independents i distribuïdors locals. Les xifres reflecteixen el posicionament de la companyia a la part del negoci dedicat a horeca. Des de la seva fundació, GM Food ha anat creixent constantment, arribant als 70 centres cash&carry, 19 benzineres GMOil i una xarxa de més de 700 supermercats franquiciats de les marques SUMA, Proxim i Spar.

Incògnita sobre la venda

En l'acte Labariu no va mencionar les informacions que situen el grup carni català Covalco com a possible comprador de GM Food, després que els anteriors propietaris (el conglomerat xinès Bright Food) anunciéssin la seva venda.