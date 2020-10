La pandèmia amenaça amb retallades de sou a la indústria, construcció i recursos humans

La crisi econòmica provocada pel coronavirus amenaça de provocar retallades salarials, especialment entre aquelles activitats més afectades per la pandèmia. Un informe de la consultora Adecco identifica els professionals de la indústria, la construcció i els recursos humans com els més perjudicats pel cicle econòmic obert per la pandèmia. L'estudi de la consultora, no obstant, obvia en la seva anàlisi les activitats més vinculades amb el turisme, com l'hostaleria o la restauració, també especialment damnificades per la covid.

Adecco fa seva la previsió del Banc d'Espanya per detallar quant baixaran els sous en aquests sectors davant l'impacte de la pandèmia: entre el 10 i el 15%.

L'estudi Spring Professional publicat ahir assenyala també aquells gremis que, malgrat el virus, veuran la seva activitat i salaris créixer durant l'any vinent. Adecco els ubica en el sector de la logística, el comerç electrònic i la informàtica i les telecomunicacions.

La menor paràlisi provocada pel confinament en gran part d'aquestes divisions, especialment per l'alt grau de digitalització de la mateixa activitat, és una de les causes que la consultora atribueix per explicar la tendència a l'alça.



Creixement de la logística

El sector de la logística ha experimentat un creixement especialment acusat en els últims mesos. El volum d'ofertes d'ocupació detectat per Adecco ha accelerat el seu creixement entre els mesos de març i maig i mou el 18% de les ofertes que circulen pel mercat. El perfil més ben pagat en aquest àmbit és el de director d'Operacions, amb una retribució mitjana de 58.183 euros, que pot arribar als 72.218 euros en funció de l'experiència. El sector IT també va a l'alça i concentra el 8% del total d'ofertes laborals i el del comerç electrònic també puja, tot i que amb un pes menor, del 2% del total d'ofertes.

Mentre els sectors relacionats amb la indústria, construcció o recursos humans es presenten fins al moment com els perdedors salarials d'aquesta crisi i la logística, «l'e-commerce» o les IT com els guanyadors; hi ha una capa intermèdia que ha aconseguit aguantar sense grans danys. Aquestes activitats són el sector bancari, les assegurances o els professionals de vendes.



Tancament d'oficines

A la banca, per exemple, Adecco detecta que els salaris s'han mantingut, però que les ofertes per cobrir nous llocs s'han desplomat. Especialment pel tancament temporal d'oficines i per l'acceleració en la migració cap a serveis online' Fins al punt que el nombre d'ofertes detectades ha caigut el 82%. Les assegurances, en aquest sentit, han patit, però menys, amb un descens del 20%.