La covid col·loca Girona com a destí principal dels turistes que venen a Catalunya

La covid col·loca Girona com a destí principal dels turistes que venen a Catalunya

Els establiments hotelers de Catalunya van registrar poc més d'1,2 milions de pernoctacions durant el mes de setembre, un 80% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior i menys de la meitat en comparació al mes d'agost. Segons la Conjuntura Turística Hotelera, publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la davallada ha estat generalitzada a tot l'Estat. El principal motiu d'aquesta caiguda és el descens en el nombre d'establiments turístics oberts, que ha passat dels 13.008 durant el mes d'agost als 12.202 durant el setembre a l'Estat. Per altra banda, el nombre de places ofertes a tot l'Estat en el novè mes de l'any amb prou feines ha superat el milió, menys de la meitat respecte a l'any passat.

En paral·lel, el nombre de viatgers en establiments hotelers a Catalunya durant el mes de setembre va caure un 70,6% interanual, fins als 607.181 (gairebé la meitat respecte al mes d'agost).

Segons les dades de l'INE, Barcelona és la demarcació on la xifra de pernoctacions va registrar una caiguda més accentuada. Al setembre, el territori va sumar 371.519 pernoctacions, un 88% menys en comparació amb el mateix mes de l'any passat. De fet, Barcelona acumula tres mesos registrant una xifra de pernoctacions inferior a la de Girona (abans de l'estat d'alarma, el nombre de pernoctacions a Barcelona era sis vegades superior a Girona).

No obstant això, els hotels de les comarques gironines també han vist com les estades dels viatgers s'han reduït considerablement. En el novè mes de l'any, la demarcació va registrar 481.450 pernoctacions, un 68,8% menys interanual. A Tarragona, en canvi, el descens ha estat força més accentuat. Durant aquest mes de setembre, els hotels de la zona van sumar 299.125 pernoctacions, un 80,6% menys respecte al mateix període de l'any passat.

A Lleida tampoc millora la situació, però també és cert que és la demarcació on menys ha caigut el nombre de pernoctacions. Segons les últimes dades publicades, els establiments hotelers de les comarques lleidatanes van sumar 112.656 pernoctacions, un 21% menys en comparació amb el setembre de l'any passat.

Arran de la davallada en l'arribada de turistes, els preus al sector hoteler s'han desplomat. En aquest aspecte, Catalunya és la tercera comunitat on més s'ha reduït l'Índex de Preus Hotelers (IPH), amb una variació interanual del -22,6%. Per sobre tan sols hi ha la Comunitat de Madrid (-26,7%) i el País Basc (-26,4%).

Davallada del turisme estranger

A diferència de la resta d'anys, l'arribada de turistes estrangers durant l'estiu ha sigut molt baixa. Durant el setembre, els viatgers internacionals van sumar 1,78 milions de pernoctacions a tot l'Estat, un 22% sobre el total. França i el Regne Unit concentren el 23,4% i el 14,3% del turisme internacional a Espanya, respectivament, però el nombre de viatgers es va reduir considerablement. En el cas del mercat francès, la taxa de variació interanual és del -77,7%, mentre que en el cas del britànic és del -96,4%.

Les pernoctacions de viatgers procedents d'altres països emissors també va registrar importants caigudes. És el cas d'Alemanya (-96,9%), Itàlia (-89,9%) i Portugal (-81,6%).

Andalusia i Catalunya, principals destinacions

Les principals destinacions turístiques d'aquest mes de setembre van ser Andalusia i Catalunya, on es van concentrar el 22,3% i el 15,6% de les pernoctacions de tot l'Estat, respectivament. A continuació apareixen les Illes Canàries, amb un 11,8% de les pernoctacions, i el País Valencià, amb un 10,5%.

Les Balears, una de les destinacions que acostuma a liderar tots els rànquings de visitants, cau a la cinquena posició, concentrant tan sols un 6,4% de les pernoctacions. Durant el mateix període de l'any passat, l'arxipèlag era la comunitat més visitades i agrupava el 24% de totes les pernoctacions a l'Estat.