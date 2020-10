La covid deixa més de mig milió de persones sense feina a Catalunya

La pandèmia de la covid-19 ha provocat un augment de l'atur del 7% durant el tercer trimestre, coincidint amb el desconfinament, deixant 506.000 aturats i una taxa de desocupació del 13,2% a Catalunya, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Entre juliol i setembre, 33.600 catalans es van apuntar a les llistes de desocupats. Si es compara amb el mateix període del 2019 l'increment es dispara fins al 20,02%, és a dir, 84.500 persones més. D'altra banda, en aquest trimestre també s'han generat 96.400 feines més que a l'anterior (+2,99%). Amb tot, l'ocupació és un 4% inferior que la de l'any passat amb 138.500 llocs de treball perduts a Catalunya en un any.

Aquestes dades no inclouen els milers d'afectats per Expedient Temporal d'Ocupació (ERTO). L'Institut Nacional d'Estadística (INE) classifica com a ocupats els milers d'afectats per un expedient relacionat amb la covid-19, seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat. En aquest tercer trimestre han baixat les absències vinculades als ERTO i les hores efectives de feina han sigut un 15,10% superiors al segon trimestre, tot i que aquests últims mesos coincideixen amb el període de vacances.

D'acord amb els resultats de l'Enquesta de Població activa, el segon trimestre de 2020 ha acabat amb 3.323.000 persones ocupades a Catalunya, un augment de 94.600 persones (2,99%) en relació amb el trimestre anterior. En comparació amb l'any anterior, es trenca la dinàmica de guany d'ocupació amb una caiguda del 4 % i 138.500 llocs de treball menys.

En valors absoluts, el nombre d'aturats és la pitjor dada des del primer trimestre del 2017, quan hi havia 558.500 desocupats. La taxa d'atur entre els homes catalans del tercer trimestre de 2020 va ser del 12,23% (245.900), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 14,33% (260.700).

Pel que fa al conjunt de l'Estat, on la taxa d'atur se situa en el 16,26%, el nombre de desocupats va pujar en 355.000 persones al tercer trimestre, xifra que representa un increment del 10,54% respecte al segon trimestre i d'un 15,82% en relació als tres mesos d'estiu del 2019, amb 508.500 desocupats més. D'altra banda, la població ocupada s'ha situat en les 19.176.900 persones, és a dir 569.600 més (+3,06%) que el segon trimestre però encara 697.500 menys que el mateix període del 2019 (-3,51%).

De fet, Catalunya va ser la comunitat que va crear més ocupació durant el tercer trimestre, seguit del País Valencià (81.800) i Andalusia (76.200); tot i que si es compara amb el mateix període del 2019 també és la que perd més ocupació en un any (-138.500), juntament amb Andalusia (-115.000) i la Comunitat de Madrid (-90.800).

El 10,30% dels ocupats a l'Estat van treballar des de casa seva més de la meitat dels dies, un percentatge inferior al 16,20% observat entre maig i juny.

En els mesos anteriors s'havia produït un augment sense precedents de la població inactiva que ara s'està canalitzant cap a l'atur i l'ocupació. En total, a tot l'Estat 928.700 inactius han passat a tenir feina i 1,32 milions a l'atur. Tot i això, els últims 12 mesos, la disminució més gran de persones actives s'ha donat a Catalunya, amb 54.000 actius menys que a l'any passat.