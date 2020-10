Desconcert al govern català al voltant de l'obligatorietat o recomanació de fer teletreball. El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha assegurat aquest dimarts al matí que el teletreball és "obligatori" tant per a empreses privades com públiques i ha amenaçat amb sancions per a les que no ho permetin. "Pot haver-hi sancions de la mateixa manera que pot ser sancionable un bar que obri o doni servei a domicili més enllà de les 22 hores", ha explicat a RAC1 el conseller, que ha puntualitzat que se sancionaria a l'empresa. El conseller també ha dit que en aquelles feines on la presencialitat sigui imprescindible el treballador haurà de portar un justificant de l'empresa. En canvi, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va assenyalar aquest dilluns que l'actual decret d'estat d'alarma no permetia imposar el teletreball.

En canvi, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, explicava ahir que l'actual decret d'estat d'alarma no permet imposar aquesta obligació ni decidir unilateralment alguna mesura que tingui en compte algun confinament domiciliari.

Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, rebaixava aquest matí l'obligatorietat a recomanació, en una entrevista a la mateixa emissora. "Retirar gent de la circulació vol dir retirar el virus que es transmet amb increïble facilitat i que està posant al límit el sistema sanitari", ha dit Tremosa.

Paral·lelament, aquest dilluns a la nit, el Consell de Relacions Laborals –format per la Generalitat, les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats UGT i CCOO- va fer un recordatori sobre l''obligatorietat d'aquesta mesura i van exigir que en cas d'haver de celebrar reunions fossin telemàtiques i deixar la presencialitat per a aquelles activitats que sigui "imprescindible". En cas que els treballadors s'hagin de desplaçar, el Consell de Relacions Laborals també recorda que l'empresa ha de facilitar un document acreditatiu que doni cobertura a la mobilitat per anar o tornar de la feina.

D'altra banda, també estableix la necessitat que les empreses estableixin un torn d'entrada i sortida esglaonats dels llocs de treball i permeti una flexibilització horària que eviti aglomeracions al transport públic, que en hora punta ja viatja al màxim de la seva capacitat.

En aquest sentit, aquest dilluns la situació es va veure agreujada pel retard en les obres de la finalització de les obres del 4+4 de l'Estació de Sants en el sector del Passeig de Gràcia i que va causar retards generalitzats i una reducció d'oferta en algunes línies. Això va causar aglomeracions a les andanes i als combois i que fos impossible respectar les distàncies de seguretat.