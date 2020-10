Com estalviar 1.600 euros anuals en la cistella de la compra a Girona

Ara que la crisi econòmica derivada de la pandèmia amenaça bona part de la societat, buscar els recursos per estalviar uns quants euros és un exercici recurrent en moltes famílies. Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) situa la ciutat de Girona com una de les capitals amb major diversitat de supermercats, cosa que ofereix gran diversitat d'oferta. Així, una cistella de la compra tipus d'alimentació i drogueria pot arribar a presentar diferències de fins a 1.632 euros anuals en funció del supermercat on es faci la compra. Només a Madrid, Alcobendas o Barcelona, les diferències són superiors.

L'informe apunta que el 64% dels productes que componen la cistell de la compra en alimentació i drogueria a Espanya s'han encarit en els últims 12 mesos. De mitjana, el d'aquesta cistella s'ha apujat un 2,8%.

L'OCU corrobora que l'impacte del coronavirus s'està notant als supermercats, amb un canvi d'hàbits en els consumidors que compren menys vegades, però més quantitat. A més, adquireixen més productes que ara no consumeixen fora de la llar i molts més a través d'internet. Però la principal repercussió és en la pujada de preus, molt per sobre d'un IPC que actualment està en termes negatius, i veu augmentat el seu impacte per la més que previsible reducció de la despesa de les famílies, com ja va passar el 2008.

El seguiment de 143.313 preus de 1.062 supermercats, hipermercats i botigues de descompte repartides per 65 ciutats espanyoles a més d'internet dibuixa una mostra fiable de l'evolució dels preus dels productes i dels establiments més barats o més cars del mercat espanyol.

L'OCU compara una cistella de la compra composta de 229 productes, que inclouen aliments frescos (carn, peix, fruites i verdures), envasats, higiene i drogueria, productes tant de marca de fabricant com de marca blanca.

Els productes frescos són els que més pugen, fins al 4%, i ho han fet especialment les fruites i verdures. És precisament aquesta línia de productes frescos la que ha registrat més puntes de demanda durant tot aquest any, segons les principals consultores del sector de la distribució.

L'alimentació envasada de marca blanca és l'única que ha baixat, el 0,3%, davant la de marca de fabricant que sí que ha pujat, un 2%.



Ciutats més econòmiques

Els supermercats més barats d'Espanya de mitjana se situen a Jerez de la Frontera, i els segueixen Terol, Zamora i Ciudad Real. Els més cars són a Las Palmas de Gran Canaria, a Palma de Mallorca, a Barcelona, Getxo, Madrid i Girona. Per comunitats autònomes, Castella i Lleó, Múrcia, Extremadura, Astúries, Galícia i Andalusia són les més barates, mentre que Catalunya, el País Basc, les Canàries i les Balears són les més cares.

Cadenes més barates

Les cadenes locals més barates són Dani i Economy Cash, i les regionals Tifer i Cash Fresh. Alcampo i Supeco són les cadenes nacionals amb millor nivell de preus, segons l'estudi.

Per la seva part, les cadenes locals més cares són Sánchez Romero i Sorli Discau; Plus Fresc i Condis són les més cares en l'àmbit regional i Ulabox i Suma, les més cares en l'àmbit estatal.

Carrefour és l'única de les principals cadenes que han abaixat els preus, mentre que Mercadona, Supersol i Eroski Center els han apujat.