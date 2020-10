La Generalitat, incapaç de gestionar els ajuts per a bars i restaurants

L'allau de peticions d'ajudes per a bars i restaurants (i centres d'estètica) ha col·lapsat els sistemes informàtics de la Generalitat i ha obligat a ajornar l'inici de la tramitació un dia, a aquest dijous a les 9 hores segons informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Segons la Generalitat, "a causa d'una incidència tècnica ocorreguda a la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat, el tràmit per sol·licitar les corresponents ajudes per part de bars, restaurants, i centres d'estètica afectats per les últimes mesures sanitàries, actualment no està operatiu ". La previsió inicial és que el tràmit estigui disponible a partir de les 9 del matí d'aquest dijous. El col·lapse s'ha produït en gran mesura perquè l'ordre de recepció d'aquestes ajudes estarà en funció de el moment en què s'hagin gestionat telemàticament.



En conseqüència, el termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds, començarà a comptar a partir d'aquest dijous. La informació s'actualitzarà puntualment a través de les xarxes socials, i de les webs de el Departament d'Empresa i Coneixement, de el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i de Canal Empresa.