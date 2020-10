Les restriccions empitjoren la situació laboral a Girona amb gairebé 7.400 treballadors suspesos

Les noves restriccions a Catalunya segueixen provocant un augment en el nombre de persones que estan en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), i que ja són 68.350. Segons les últimes dades del departament de Treball, s'han registrat 9.711 nous expedients, la majoria per tancament forçat o impediment (6.499), seguits dels de força major tradicional i limitació (3.104) i els de causes econòmiques (168). Els ERTO d'impediment afecten 37.241 persones, els de limitació 27.602 i els de causes econòmiques 3.507 treballadors.

Per demarcacions, Barcelona té 6.488 expedients amb 49.880 afectats; Girona 1.330 ERTO amb 7.370 treballadors suspesos; i Lleida 612 expedients amb 2.370 afectats. A Tarragona hi ha 1.022 expedients que afecten 7.581 persones, i les Terres de l'Ebre registren 319 expedients, amb 1.149 treballadors suspesos.