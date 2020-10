Girona ja suma més de 7.000 afectats per un ERTO les últimes dues setmanes

Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ja han afectat 7.370 persones a Girona les dues últimes setmanes. El Departament de Treball va fer públiques ahir les dades corresponents a l'acumulat del 16 al 28 d'octubre, període que coincideix amb l'inici de les restriccions de la Generalitat i al qual s'afegeix la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern espanyol, i les mesures que l'executiu català ha anat aplicant els últims dies per frenar l'avenç de la pandèmia.

En tot aquest temps les noves directrius, com ara el tancament de bars, restaurants i altres negocis, han obligat les empreses de la província a declarar 1.330 ERTOs en poc més de deu dies.

Lleugers increments

El balanç de la darrera setmana és molt semblant al dels primers set dies amb mesures excepcionals. Així, del 22 al 28 d'octubre els expedients temporals han estat 672 (44 més que durant la primera setmana, un increment del 7%), i els afectats han estat 3.770, és a dir, un 4,6% més que en el primer recompte amb prop de 140 casos.

Tot i el creixent nombre de casos, les xifres són lleugerament inferiors a les que es van donar durant el confinament total del mes de març. En un període similar de temps (del 13 al 27 de març) hi van haver a Girona 5.951 expedients que van afectar 38.939 treballadors.

Les noves restriccions a Catalunya segueixen provocant un augment en el nombre de persones que estan en un ERTO, i ja en són 68.350. En el mateix període s'han registrat 9.711 nous expedients, la majoria per tancament forçat o impediment (6.499), seguits dels de força major tradicional i limitació (3.104) i els de causes econòmiques (168). Els ERTOs d'impediment afecten 37.241 persones, els de limitació 27.602 i els de causes econòmiques 3.507 treballadors.

Contenir contagis

El passat 16 d'octubre el Govern va obligar a bars i restaurants a abaixar la persiana per contenir els contagis de coronavirus, fet que ha sumat nous treballadors als ERTOs, el mecanisme utilitzat de manera general per les empreses per fer front a la covid-19.

En aquesta línia, les noves restriccions a la mobilitat, que han entrat en vigor avui divendres, amenacen amb fer créixer encara més aquestes xifres en els propers dies, ja que se sumaran a la inactivitat altres sectors econòmics com el cultural i l'esportiu.