La despesa dels turistes internacionals a Catalunya cau un 91,8% anual al setembre

La despesa dels turistes internacionals a Catalunya ha caigut un 91,8% anual al setembre, fins a 186,4 milions d'euros, segons l'Enquesta de Despesa Turística publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En els primers nou mesos de l'any, la despesa realitzada per part de visitants estrangers ha estat de 3.377,2 milions d'euros, un 80,6% menys que en el mateix període de l'any anterior. La despesa mitjana per persona ha caigut un 40,3%, fins a 675 euros, mentre que la despesa mitjana diària per turista ha baixat un 42,6%, fins a 107 euros. En canvi, la durada mitjana dels viatges ha augmentat un 3,9% i s'ha situat en 6,3 dies de mitjana.

Catalunya és la destinació amb un pes més elevat sobre la despesa dels turistes a Espanya al setembre, amb un 19,3% del total. A aquesta li segueixen Andalusia, amb un 17% del total, i la Comunitat Valenciana, amb un 16,8%. En els nou primers mesos de l'any, les regions amb més despesa acumulada són Canàries, un 23,7% del total; Catalunya, un 19,1%, i Andalusia, un 14,6%.

A l'Estat, la despesa ha arribat a 967 milions d'euros, un descens del 89,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per turista s'ha situat en 849 euros, amb un descens del 22%, mentre que la despesa diària mitjana per persona ha caigut un 30,7%, fins als 106 euros. Durant els nou primers mesos de 2020, la despesa total dels turistes internacionals ha baixat un 75,9% anual, fins a 17.715 milions.

La durada mitjana dels viatges ha augmentat 0,9 dies respecte a la mitjana de setembre de 2019, fins als vuit dies. Els principals països emissors pel que fa al nivell de despesa han estat França, amb un 24,7% del total; Regne Unit, amb un 15,5% del total, i Alemanya, amb un 9,5%. Tot i això, la despesa dels visitants francesos ha caigut un 66,2% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior; la dels turistes procedents del Regne Unit, un 92,6%, i la dels alemanys, un 93%.

La despesa en activitats és la principal partida al setembre, amb un 25% del total i un descens del 87,4% respecte al mateix mes de l'any passat. Els següents àmbits són la despesa en manutenció i allotjament, amb un 19,1% i un 18,5% del total, respectivament.

Per altra banda, les etapes dels viatges realitzats pels turistes internacionals al setembre han disminuït un 87,8% en taxa anual a l'Estat. El 23,4% s'han fet a Catalunya, que també ha patit una davallada del 87,8%.

El nombre total de pernoctacions de visitants estrangers a Espanya ha superat els 9,1 milions, amb un descens del 85,5%. La Comunitat Valenciana és la regió amb més pernoctacions, més de 2,1 milions i un 78,5% menys que fa un any. A aquesta li segueixen Catalunya, amb més d'1,7 milions i un descens del 85,7%, i Andalusia, amb més d'1,6 milions i un 83,6% menys.