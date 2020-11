Gonzalo Rodríguez: «Les noves targetes Aqua eleven el nivell de seguretat»

A mesura que augmenta el volum de comerç electrònic, les mesures de seguretat també s'han d'incrementar. Per això, BBVA acaba de llançar Aqua, una família de targetes –dèbit, crèdit i prepagament– úniques a l'Estat espanyol que no tenen imprès el número de la targeta (PA) ni la data de caducitat, i el codi de verificació del qual (CVV) és dinàmic per garantir més seguretat online. Una novetat que va més enllà de les exigències de la normativa PSD2 en les compres per internet.

Com funcionen aquestes noves targetes?

Cada vegada que el client vulgui fer una compra haurà d'accedir a l'app i consultar el número de la targeta, el CVV i la data de caducitat. Com que estan ocults a la targeta física, elevem el nivell de seguretat, ja que si el client perd la targeta ningú en podrà utilitzar les dades per efectuar pagaments online. Per a això, ens basem en la tecnologia de cloud i en algoritmes criptogràfics avançats per assegurar la inviolabilitat del codi generat.

Han renovat alhora l'experiència a l'app?

Així és. Creiem que aquesta iniciativa va més enllà del llançament d'una targeta, perquè suposa una nova experiència per als nostres clients en relació amb els mitjans de pagament. Quan accedeixin a l'app, trobaran en primer lloc aquells serveis més utilitzats per facilitar-li les gestions, tindran un control més gran de les seves despeses, podran elegir la modalitat de pagament i disposar de més seguretat en les seves compres online.

Com ha estat el procés de desenvolupament d'aquest producte?

Després d'un estudi amb 1.000 clients al conjunt de l'Estat espanyol, vam arribar a la conclusió que la seguretat, la planificació i el control de despeses i productes, així com la possibilitat de poder fer un gran nombre d'operacions a través del mòbil, eren els atributs més valorats. Per aquesta raó, ens vam abocar a oferir un producte que complís totes les demandes dels clients pel que fa a seguretat, elecció de la manera de pagament i control de tots els moviments. A més, permet el pagament amb el mòbil en comerços físics.

Quins altres serveis innovadors incorporen en la seva aplicació?

També hi hem afegit la retirada d'efectiu sense contacte als caixers o una visió global dels comerços electrònics o plataformes on els clients hagin registrat les seves targetes bancàries. Aquesta nova funcionalitat permet als clients tenir més control dels instruments de pagament perquè poden conèixer en tot moment a quines plataformes digitals s'han introduït.