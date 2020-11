Llum verda del Govern al subsidi per a aturats sense ingressos

Llum verda, després de quatre mesos d'espera, al subsidi per a aturats sense ingressos. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts aquesta ajuda de 430 euros per a 550.000 persones en la desocupació i amb totes les seves prestacions esgotades. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha aconseguit el suport que fins ara se li ha resistit en el si del Govern i dóna compliment així a una mesura que des de finals de juliol té pactada amb la patronal i els sindicats. El debat sobre aquest subsidi va entrar en l'ordre del dia del conclave executiu a última hora, tal com va avançar 'El Periódico de Catalunya', i finalment ha comptat amb l'aprovat del president del Govern, Pedro Sánchez.

La mesura aprovada aquest dimarts per l'Executiu consisteix en un pagament de 430 euros (el 80% de l'actual Iprem) durant un període de tres mesos per a totes aquelles persones que estiguessin en atur i haguessin esgotat la seva prestació entre els mesos de març i juliol d'aquest 2020.

L'esperit de la mesura és dotar d'un salvavides d'emergència a aquelles persones que durant el primer confinament van esgotar la seva prestació i a causa de les restriccions no tenien manera de trobar una nova ocupació per a mantenir els seus ingressos. És per això que el plantejament és de tres mesos, perquè pretén ser un ingrés mínim per a aquests tres mesos i una setmana que va durar el primer estat d'alarma.

La pugna en el si del Govern ha encallat fins a aquest dimarts aquest subsidi. El passat 29 de juliol Treball i agents socials tancaven un acord en el marc del diàleg social per a la seva implementació. I des de llavors les reticències de ministeris amb elevada ascendència sobre les finances públiques havien impedit la materialització del subsidi. "No entraré en si hi ha ministeris bons o dolents, quan nosaltres tanquem un acord el fem amb el Govern d'Espanya i han de complir-lo", resumeix un dirigent sindical coneixedor de les converses. Finalment les condicions del redactat últim, a nivell de cobertura, són més pròximes a la primera oferta traslladada als agents socials (unes 200.000 persones), que en les quals es va pactar amb els mateixos (550.000 persones).

El Consell de Ministres ha desencallat aquest desacord polític i el subsidi sortirà publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE) d'aquest dimecres. Ho farà en el marc d'un reial decret amb una bateria de mesures per a ajudar al sector cultural, entre les quals figura la renovació de la prestació per desocupació per a artistes d'espectacles públics. El nou subsidi per a aturats sense ingressos es vehicularà a través del SEPE i queda pendent detallar els terminis i documents necessaris per a sol·licitar-ho.