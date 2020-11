Els autònoms de Girona pagaran 1,8 milions més de quota aquest mes

Els autònoms hauran de pagar uns 30 euros més aquest mes de quota a la Seguretat Social com a mínim en compliment de l'acord a què va arribar aquest col·lectiu amb el Govern espanyol a canvi de més prestacions. En realitat, es tracta d'un increment de tres euros que havia d'entrar en vigor al gener passat però que l'executiu va congelar fins ara, que reclama les quantitats endarrerides entre gener i setembre.

A les comarques gironines, amb una mica més de 60.000 treballadors autònoms donats d'altta, la mesura tindrà un impacte mínim d'1,8 milions d'euros en la quota del mes d'octubre.

E l reial decret llei 28/2018 de 28 de desembre preveia una revalorització de les pensions i altres prestacions a canvi d'un augment progressiu de les quotes als autònoms. A partir d'ara, les quotes ja inclouran l'increment pactat fa quasi dos anys.

La decisió de l'executiu central ha aixecat les protestes del col·lectiu, com el del president de l'ATA, Lorenzo Amor, que la setmana passada qualificava aquesta actualització «d'estocada injustificable amb la que està caient». «Pagaran 30 euros més en la seva quota en aplicar una pujada de tipus que haurien d'haver fet al gener. Apliquen un pujada amb caràcter retroactiu en el pitjor moment, quin error», s'exclamava en una piulada al Twitter.

En línies similars s'havien expressat respresenants del Govern català. Precisament ahir, el Consell Executiu va aprovar destinar 20 milions més d'ajudes a autònoms per fer front a l'impacte de la pandèmia entre aquest col·lectiu. La Generalitat calcula que se'n podran beneficiar uns 10.000 autònoms, que rebrien 2.000 euros en un pagament únic per «afavorir l'activitat econòmica», segons ha explicat en la roda de premsa la portaveu del Govern posterior al Consell Executiu, Meritxell Budó. Els requisits són tenir una base imposable igual o inferior a 35.000 euros i un rendiment net d'activitat dels tres primers trimestres d'aquest any no pot superar els 13.125 euros. A banda, cal que estiguin donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Les ajudes formen part d'un paquet de 102,6 milions d'euros, entre els quals hi ha, entre d'altres, 35 milions per a una pujada de tarifes per als sectors de la gent gran, la discapacitat i la infància i 40,5 milions per fer front a les sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania.

Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors (UGT) consideren «insuficients» les ajudes als autònoms que ha aprovat el Govern català i reclamen que es destinin «més recursos» a tots els treballadors afectats per les restriccions destinades a combatre l'expansió de la covid-19 a Catalunya. Pels sindicats, «la resposta econòmica a la crisi no pot ser una dotació de 27,5 milions entre el març i ara», i recorden que altres comunitats amb menys autònoms han destinat més recursos al col·lectiu.

D'altra banda, CCOO i la UGT apunten que les ajudes només arribaran al 2% dels autònoms i, per tant, són «molt ajustades en termes d'equitat». «S'hauria de prioritzar que estiguin adreçades als sectors més afectats», defensen.

Un informe recent de la patronal Pimec alerta que dos de cada tres autònoms tenen un nivell d'activitat inferior al 50% en comparació amb l'any passat, com a conseqüència dels efectes de la covid-19. En l'estudi, els autònoms fan una valoració de la situació econòmica actual inferior a 2 en una escala de l'1 al 5. Així mateix, indiquen les següents problemàtiques com les més greus per als seus negocis: el 76,8% manifesta una caiguda de comandes/vendes, mentre que un 46,4% el pagament d'impostos i un 44,8% el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social. A més, apunten d'altres dificultats com el pagament de lloguers i de salaris, entre altres qüestions.