CCOO reclama «solucions específiques» per acabar amb el dèficit «alarmant» de funcionaris a Girona

CCOO reclama "solucions específiques" per acabar amb el dèficit "alarmant" de funcionaris que arrossega l'Estat a Girona. El sindicat, que s'ha concentrat davant la Subdelegació, critica que la demarcació és el territori català on l'Estat ha reduït més plantilla (fins al 27% en deu anys) i denuncia que l'esclat de la pandèmia ha "desbordat" serveis com el SEPE –aquí, ja no s'atén presencialment- o la Seguretat Social. "La gent pateix obstacles i dificultats per tenir drets que impliquen la mateixa vida", afirma la secretària general de CCOO a Girona, Belén López. El sindicat reclama a l'Estat que creï una borsa específica per a Girona, on hi hagi gent que estigui a l'atur, per poder cobrir aquestes "necessitats urgents" de personal.